Polizei nimmt Angreifer auf Frauen fest

KONZ. Schneller Ermittlungserfolg von Polizei und Staatsanwaltschaft: Die Ermittler haben am Freitagabend, 10. März, einen Jugendlichen festgenommen, der in der vergangenen Woche in Konz zwei Frauen angegriffen und eine dabei schwer verletzt haben soll.

Nach umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen, in die auch Spezialkräfte der Polizei eingebunden waren, gelang den Beamten kurz nach 21 Uhr die Festnahme des 17-jährigen Konzers.

Der junge Mann steht im Verdacht, am Mittwochabend, 8. März, eine Frau in der Konzer Weinbergstaße angegriffen und schwer im Gesicht verletzt zu haben. In der darauffolgenden Nacht soll er eine weitere Frau in der Güterstraße angesprochen und mit einem Messer bedroht haben. Diese Frau blieb unverletzt.

Die Polizei hatte nach den beiden Taten eine Ermittlungsgruppe unter der Leitung der Kriminalinspektion Trier eingesetzt. Fahnder konnten den 17-Jährigen schließlich in der Nähe des Konzer Hauptbahnhofes festnehmen. Bei der Festnahme wurden Beweismittel sichergestellt.

Der 17-Jährige wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Einweisung in eine geschlossene psychiatrische Klinik anordnete. Der Jugendliche ist weitgehend geständig. (tr)



