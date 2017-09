Polizei-Prävention jetzt in Trier-West

TRIER. Die Zentrale Polizeiliche Prävention des Polizeipräsidiums Trier (Beratungszentrum) ist in die Gneisenaustraße 40 in Trier-West umgezogen. Die Servicedienststelle des Polizeipräsidiums Trier, die Beratung und Informationen von der Verkehrssicherheit für Kinder und Senioren über Einbruchs- und Gebäudeschutz bis hin zur individuellen Opferberatung anbietet, war bisher für interessierte Bürgerinnen und Bürger im Gebäude des Polizeipräsidiums Trier in der Salvianstraße zu Hause.

Ab sofort beraten die Beamten in den neuen Räumlichkeiten des Beratungszentrums der Polizei im Haus des Jugendrechts, Gneisenaustraße 40. Wer sich kostenfrei und produktneutral über verschiedenste Präventionsthemen informieren möchte, kann das Team der zentralen Prävention gerne im Haus des Jugendrechts in Trier-West aufsuchen.

Hilfreich ist, unter der Telefonnummer 0651/201575-66 oder per E-Mail pptrier.sb15@polizei.rlp.de einen Termin zu vereinbaren – oder einfach reinzuschauen. (tr)



