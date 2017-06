Polizei-Spezialeinheit verhaftet flüchtigen Täter

TRIER. Ein seit Ende Januar mit Haftbefehl gesuchter 27-jähriger Mann, der sich seiner Festnahme bisher durch Flucht entzogen hatte, konnte am Mittwoch, 28. Juni, um 18.20 Uhr in einer Wohnung im Aveler Tal festgenommen werden.

Der Flüchtige, gegen den ein Haftbefehl des Landgerichts Triere vorlag, hielt sich in der Wohnung einer Bekannten versteckt. Im Rahmen der Fahndung nach dem Gesuchten erhielt die Polizei am Mittwoch einen Hinweis auf dessen Verbleib. Da der mehrfach vorbestrafte Intensivtäter den Strafverfolgungsbehörden als gewalttätig bekannt ist, hatten die Trierer Fahnder ein Spezialeinsatzkommando mit dessen Festnahme beauftragt.

Die Spezialeinsatzkräfte konnten den 27-Jährigen in der benannten Wohnung antreffen, widerstandslos festnehmen und ihn den Trierer Kollegen überstellen.

Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Richter am Landgericht vorgeführt, der den Haftbefehl ausgestellt hatte. Nach der richterlichen Verkündigung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (tr)



