Polizei sucht den Feuerteufel

TRIER. Die Kleingartenanlage Trier- Biewer ist offenbar Ziel eines Feuerteufels. Denn am Montag, 17. Juli, brannte gegen 19:45 Uhr ein dort abgestellter VW Polo aus. Nach den vorliegenden Erkenntnissen war der PKW bereits zuvor aufgrund eines Getriebeschadens nicht mehr fahrbereit und wurde in die Gartenanlage geschleppt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 1000€.

Bereits am Tag zuvor brannte ein in der gleichen Kleingartenparzelle abgestellter PKW. Der Schaden beläuft sich hier ebenfalls auf ca. 1000 €. Nach den ersten Ermittlungen ist in beiden Fällen von einer Brandstiftung auszugehen. Ob ein Tatzusammenhang der beiden PKW-Brände besteht, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Zeitraum von etwa 18.30 Uhr bis 23.35 Uhr gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2211 bzw. -2290. (tr)



