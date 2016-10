Polizei Trier lädt zum Dialog unter Partnern ein

TRIER. Was erwarte ich von der Polizei, wenn es um meine Sicherheit geht? Eine Frage, die die Polizei Trier interessiert. Aus diesem Grund lädt die Polizeiinspektion Trier am Dienstag, 8. November, 19 Uhr, zu einem Dialog in den Sitzungssaal der Kreisverwaltung Trier ein.

Das Thema des Abends lautet logischerweise: ‟Welche Fragen liegen ihnen zur Sicherheit in und um Trier am Herzen?” Zur Einführung in das Thema Sicherheit steht ein Vortrag auf dem Programm, bei dem es um den Einbruchschutz geht. Denn gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit steigt die Gefahr von Wohnungseinbrüchen wieder. Eine Straftat, die nicht nur zu materiellen Schäden, sondern insbesondere zu Ängsten und Unbehagen in der Bevölkerung und besonders bei den Betroffenen führt. Die Polizei bietet darum eine Vielzahl von Beratungen an und setzt auf Prävention.

Um bereits erste Anliegen und Themenvorschläge aus der Bevölkerung zu sammeln, werden Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Trier in den kommenden zwei Wochen in der Innenstadt unterwegs sein und Bürgerinnen und Bürger gezielt ansprechen. (tr)