Polizei verhaftet falschen “Kollegen”

TRIER. Am gestrigen hat sich ein junger Mann in der Fußgängerzone in Trier fälschlich als Kriminalbeamter ausgegeben und zumindest zwei junge Frauen “kontrolliert”. Eine der beiden Frau händigte dem nach der Aufforderung “Polizei, Personenkontrolle” ihren Ausweis aus. Dabei leuchtete der falsche Kriminalbeamte der Frau mit der Taschenlampe ins Gesicht. Die zweite junge Frau, die mit denselben Worten angesprochen wurde, verweigerte hingegen die Aushändigung der Personalien.

Der falsche Kriminalbeamte forderte die Frau daraufhin nochmals auf, sich auszuweisen. Die junge Frau begab sich schließlich in ein nahegelegenes Geschäft, beobachtete zunächst den Mann von dort aus weiter und verständigte die Polizei. Mehrere Polizeistreifen riegelten die möglichen Fluchtwege aus der Fußgängerzone ab und fahndeten nach dem Mann. Aufgrund der Angaben der Anruferin konnte der Mann im Bereich Grabenstraße gegen 17.50 Uhr festgenommen werden. Gegen den falschen Kriminalbeamten wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei Trier weißt in diesem Zusammenhang darauf hin:

♦ Beamte der Schutzpolizei weisen sich durch ihre Uniform aus.

♦ Beamte der Kriminalpolizei weisen sich durch Dienstausweis oder Kriminalmarke aus.

Zum Sachverhalt sucht die Polizei Zeugen, die ebenfalls von einem Mann angesprochen wurden, der sich als Kriminalbeamter ausgab und den Personalausweis verlangte. (tr)