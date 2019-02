Polizei zog maroden Lkw aus Verkehr

TRIER. Bei einer Kontrolle des Schwerlastverkehrs stellten Polizeibeamte am Mittwoch, 6. Februar, auf dem Rastplatz Markusberg der A 64 etliche Verstöße gegen Sozial-, Ladungs- und Gefahrgutvorschriften fest. Zwischen 9 und 14 Uhr kontrollierten die Beamten 21 Fahrzeuge, erstatteten 13 Ordnungswidrigkeiten und sprachen vier Verwarnungen aus.

Einen maroden und verkehrsunsicheren Lastwagen haben die Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidium Trier dabei aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten einen Sattelzug mit osteuropäischer Zulassung. Bei der Kontrolle stellten sie u.a. fest, dass die Abgasnachbehandlungsanlage (Adblue-Anlage) mutmaßlich manipuliert wurde. Der Sattelzug wurde einer zertifizierten Fachwerkstatt vorgestellt. Neben Mängeln an der AdBlue-Einrichtung wurden vor allem Mängel an der Bremsanlage festgestellt. So waren die beiden vorderen Bremsscheiben gerissen, so dass sie jederzeit hätten brechen können. Das Prüfurteil: verkehrsunsicher. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 45-jährigen Fahrer und den Halter des Lkw erwarten eine Anzeige sowie eine Geldbuße. (tr)



