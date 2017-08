TRIER. Am Dienstagabend entdeckten Passanten gegen 17:40 Uhr in Höhe von Schloss Monaise eine leblose Person in der Mosel.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot bergen. Die näheren Todesumstände sind bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (tr)



