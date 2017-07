Polizeibericht: Wer hat den Verkehrsrowdy gesehen?

TRIER. Am Montagabend, 24.07.2017, war gegen 17:35 Uhr ein Verkehrsrowdy auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs. Der Fahrer eines dunklen BMW mit BKS-Kennzeichen fuhr mit hohem Tempo in Richtung Koblenz und überholte in Höhe der Ortschaft Bekond andere Verkehrsteilnehmer verbotenerweise rechts und benutzte dazu auch noch den Standstreifen.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere Fahrer, die von dem BMW geschnitten oder anderweitig bedrängt worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich, Rufnummer 0 65 02 / 91 65 – 0, zu melden. (tr)



