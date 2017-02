Polizeieinsatz wegen Familienstreits

TRIER. Ein Familienstreit in der Ehranger Straße in Trier-Ehrang führte in der Nacht zum heutigen Dienstag zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Menschen, darunter auch Kinder der Zuwandererfamilie, wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge führten Unstimmigkeiten mehrerer Familienmitglieder gegen 3.15 Uhr zunächst zu einer verbalen und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 23-jähriger Mann sprühte schließlich Pfefferspray auf seinen Kontrahenten. Das Pfefferspray löste jedoch nicht nur bei seinem Gegner, sondern auch bei den anderen Familienangehörigen, darunter vier Kinder, Husten und Atemprobleme aus. Sowohl die vier Kinder als auch die sechs Erwachsenen wurden vom Rettungsdienst medizinisch betreut.

Die Ermittlungen gestalteten sich nach Polizei-Angaben wegen sprachlicher Barrieren vor Ort schwierig und dauern an. (tr)



Drucken