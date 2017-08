Polizeiinspektion Trier zum Olewiger Weinfest

TRIER. Sehr zufrieden äußert sich die Polizeiinspektion Trier zum gestrigen Auftakt des Olewiger Weinfestes. Das gut besuchte Fest zog nach Schätzungen der Polizei etwa 5000 Besucher an, die sich am Freitag bei trockenem Wetter und angenehmen sommerlichen Temperaturen an den verschiedenen Ständen vergnügten.

Unter den Besuchern hätten sich viele Familien befunden, gegen 21:00 Uhr sei das Besucheraufkommen deutlich angestiegen. Laut Polizeibericht verlief das Feuerwerk um 23:00 Uhr ohne besondere Vorkommnisse, der Verkehr wurde gegen 23:30 Uhr wieder freigegeben.

Auch aus polizeilicher Sicht sei die Veranstaltung äußerst friedlich verlaufen. “Es kam lediglich zu einer einfachen Körperverletzung zwischen zwei alkoholisierten Personen. Eine Person widersetzte sich bei der Absperrung zum Zeitraum des Feuerwerkes einer Personalienfeststellung, beleidigte die eingesetzten Beamten und griff einen Beamten an. Der alkoholisierte Mann konnte überwältigt und zur Polizeiinspektion verbracht werden. Sowohl der 29-jährige Mann aus Trier als auch ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.”

Insgesamt kontrollierte die Polizei zwei Personen und sprach einen Platzverweis aus. (tr)



