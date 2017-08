Pool-Party wegen des Wetters verschoben

TRIER. Wegen der derzeit kalten und regnerischen Wetterlage wird die Sommer Pool-Party im Freibad Trier-Süd aus Anlass des 60jährigen Jubiläums kurzfristig verschoben. Die Veranstaltung findet, anders als ursprünglich geplant, nicht am Donnerstag, 10. August 2017, sondern nunmehr am ersten Schultag nach den Sommerferien, also am Montag, 14. August 2017, statt.

Sportdezernent Andreas Ludwig wird die Gäste um 13.45 Uhr begrüßen. (tr)



Drucken