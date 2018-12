Porta³-Festival – “Midnight Oil” spielt vor der Porta

TRIER. Die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) und Popp Concerts können die nächste Band für das Porta³-Festival bestätigen: Midnight Oil rocken am Mittwoch, 19. Juni, vor der Porta Nigra in Trier. Tickets sind ab Mittwoch, 5. Dezember, im Presale über Eventim/My Ticket, und ab Freitag, 7. Dezember, an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Die legendäre australische Rockband Midnight Oil hat angekündigt, dass sie 2019 für eine Reihe von Shows nach Europa zurückkehren wird. Die Konzerte wirs sie in Städte und an Veranstaltungsorte führen, die sie nicht in ihre sensationelle “Great Circle”-Welttournee 2017 einbinden konnten, bei der über 70 Auftritte in 16 Ländern ausverkauft waren. In Deutschland spielen Midnight Oil sieben Open-Air- und Festival-Shows in Hamburg, Mannheim und München sowie in Stuttgart, Mainz, Gelsenkirchen und Trier. Am 19. Juni macht die Band halt an der Porta Nigra und spielt im Rahmen der Konzertreihe Porta³. Tickets gibt es ab Mittwoch, 5. Dezember um 10 Uhr, exklusiv bei Eventim/ MyTicket und ab Freitag, 7. Dezember, an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

In einer Online-Botschaft an die Fans erklärten die fünf Gründungsmitglieder von Midnight Oil: “Auf der Great Circle Tour haben wir es wirklich wieder sehr genossen, gemeinsam Musik zu machen, und die allgemeine Reaktion war so positiv, dass wir uns entschlossen, 2019 noch ein wenig weiterzumachen. Diesmal wird es nicht annähernd so viele Shows geben, aber wir wollen unbedingt weiter auftreten, solange es noch neue Orte gibt, an denen wir spielen können, und es neue Dinge zu sagen gibt. So einfach ist das wirklich.”

Trotz einer 15 Jahre währenden Pause, während der Frontmann Peter Garrett als Minister der australischen Regierung fungierte, liefen die Oils im vergangenen Jahr zur gleichen phänomenalen Hochform auf, die sie zu einem der fesselndsten Live-Erlebnisse während der 80er und 90er Jahre machte. Besonders politische Songs wie “Beds Are Burning”, “Blue Sky Mining” und “Power & The Passion” gewinnen im Zeitalter von Trump und Brexit noch stärker an Bedeutung und erhielten überschwängliches Lob von Kritikern auf fünf Kontinenten.

Die Bekanntgabe dieser neuen Konzerttermine fällt mit der Veröffentlichung eines Doppel-Live-Albums und Konzertfilms mit dem Titel “Armistice Day: Live At The Domain Sydney” zusammen. In den Aufnahmen wird die Performance der Band in voller Fahrt auf dem Höhepunkt ihrer Welttournee 2017 festgehalten. Die DVD schoss Anfang dieses Monats sofort auf die Nummer Eins der Charts und das Album stieg in ihrer Heimat in den Top Fünf ein. (tr)



Drucken