Porta³-Festival – Trier gehört die Nacht

TRIER. Spätestens seit es bunt durch die weißen Hemdsärmel von Bankangestellten und Versicherungsberatern schimmert, sind Tattoos und Metall im Gesicht nichts mehr, was Künstlerinnen wie Jennifer Weist auszeichnet. In der Radikalität, mit der die Frontfrau von “Jennifer Rostock” ihren Stil durchzieht, schon eher. Doch erst in Verbindung mit ihren Texten, die sie in die Welt hinausschreit, in der Wut, dem Trotz und der Unbändigkeit, mit der sie das Leben besingt, wird die Nische, die sie besetzt, klar definiert. Eine Nische, die längst nicht mehr so klein ist, wie sie es noch vor neun Jahren war, als “Jennifer Rostock” anfingen – ein guter Grund für Oliver Thomé, Geschäftsführer von Popp Concerts, und die Trier Tourismus und Marketing GmbH, die fünf Berliner zu engagieren. Sie spielen am Samstag, 17. Juni 2017, das zweite Konzert der nächstjährigen Porta³-Reihe. Mit dabei sind auch “Fury in the Slaughterhouse” und das Philharmonische Orchester der Stadt.

Insbesondere deutsche Künstler wie Mark Forster, Gentleman und Gregor Meyle waren es, die in den letzten beiden Jahren das Publikum vor dem einzigartigen Standort der Porta Nigra begeisterten. Nach “Fury in the Slaughterhouse”, die bereits vor einem Monat in den Vorverkauf starteten, sind “Jennifer Rostock” deshalb ein Act, der sich anbietet – und gerade deshalb nicht leicht zu bekommen war. Spätestens seit ihr fünfter Longplayer im Spätsommer Platz zwei der Album-Charts stürmte und die Band im Vorfeld der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern ein viel beachtetes Video auf Facebook veröffentlichte, in dem sie sich kritisch zur AfD äußerte, sind Frontfrau Jennifer Weist und ihre Jungs gefragt wie nie.

Ihr neuestes Album heißt “Genau in diesem Ton” und ist ein Musik gewordenes Pamphlet. Ein Plädoyer für den Mut, in sich hineinzuhören, sich auszuprobieren, sich so zu lieben wie man ist, aber auch eine bitterböse Abrechnung mit einer völlig aus den Fugen geratenen Gesellschaft: In Songs wie “Hengstin”, “Wir sind alle nicht von hier” oder “Silikon gegen Sexismus” verpasst die auf Usedom gegründete Band allen rassistischen und sexistischen Kleingeistern eine Absage und gibt der modernen Emanzipation, der Selbstbestimmtheit und dem offenen Miteinander eine laute Stimme.

Auch der Abschlussabend ist seit dieser Woche besetzt: Auf vielfachen Wunsch der Zuhörer wird der Konzertabend mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt Trier wiederholt, der in diesem Jahr für stehende Ovationen auf dem voll besetzten Porta Nigra-Vorplatz gesorgt hat. Unter dem Motto “MusiCult” präsentieren die Kapellmeister des Theater Trier, Wouter Padberg und Dean Wilmington, am Sonntag, 18. Juni 2017, eine Reise in das Goldene Zeitalter des Musicals und der Operette. Die Künstlerinnen und Künstler des Theaters singen dabei Klassiker von Jacques Offenbach und Johann Strauss bis hin zu Leonard Bernstein und Andrew Lloyd Webber.

Damit bleibt “Porta³” seinem Vorhaben treu, an drei Abenden drei unterschiedliche Genres in die Innenstadt zu bringen: 2017 kommen Rock-, Punk- und Klassikfans auf ihre Kosten. Die Karten sind ab sofort beim Kartenvorverkauf und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Termine im Überblick

Fury in the Slaughterhouse – Live 2017 Open Air

Freitag, 16. Juni 2017, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr)

Stehplatz 54,00 €

Jennifer Rostock – “genau in diesem ton.” Open Air

Samstag, 17. Juni 2017, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr)

Stehplatz 38,55 €

Das Theater Trier präsentiert: MusiCult Open Air

Sonntag, 18. Juni 2017, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr)

Sitzplatz ab 29, 90 €

