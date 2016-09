Porta-Nigra-Führung im Stadtmuseum

TRIER. Zum Weltkindertag bietet das Stadtmuseum eine Spezialführung bei freiem Eintritt an: Die Kunsthistorikerin Dorothée Henschel beleuchtet in einer kindgerechten Familienführung "Die lieben Kleinen" am Dienstag, 20. September, 15 Uhr, die künstlerische Darstellung von Eltern und Kindern vom Mittelalter bis in die Gegenwart. In Gemälden, Skulpturen und Alltagsobjekten zeigt der Rundgang, wie sich Kindheit über die Jahrhunderte verändert hat. Im Anschluss bietet das Triki-Büro eine kostenlose Spielaktion an.

Die Porta-Nigra-Führung am Dienstag, 20. September, 19 Uhr, im Stadtmuseum beschäftigt sich mit den Spuren, die Triers berühmtestes Wahrzeichen in der Kunst hinterlassen hat. Das einzigartige bauliche Erbe aus der Römerzeit hat Künstler aller Epochen fasziniert: Vom Mittelalter bis in die Moderne erscheint das Motiv in Gemälden, Zeichnungen und Druckgrafiken. Diese kleine "Kunstgeschichte der Porta Nigra" erzählt nicht nur die bewegte Geschichte des Stadttors, das zwischenzeitlich eine Kirche war, sondern beleuchtet auch die verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen über die Epochen hinweg. Der Rundgang mit Hanna Verena Knopp beginnt um 19 Uhr und dauert ungefähr eine Stunde, der Eintritt beträgt sechs Euro (Studierende im Rahmen von Di-Mi-Do Eintritt frei). (tr)