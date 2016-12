Porta Nigra schmückt Zwei-Euro-Gedenkmünze 2017

TRIER/BERLIN. Die Zwei-Euro-Gedenkmünze mit dem Motiv der Porta Nigra erscheint am 3. Februar 2017. Die Sammlermünze wird in der Bundesländer-Serie für das Land Rheinland-Pfalz geprägt. “Ich bin sehr stolz darauf, dass unser berühmtes Trierer Stadttor die Gedenkmünze im kommenden Jahr schmückt. In der Spätantike gehörte Trier selbst zu den wichtigsten Prägestätten des Römischen Reiches. Weit über 2000 verschiedene Gold-, Silber und Bronzemünzen sind aus der um 300 nach Christus errichteten Trierer Münzstätte bekannt. Auch daran erinnert die Gedenkmünze mit dem Trierer Motiv”, sagt die Trierer SPD-Bundestagsabgeordnete Katarina Barley.

Seit 2006 werden in der Bundesrepublik Deutschland Zwei-Euro-Münzen mit jährlich wechselnden Rückseiten ausgegeben, auf denen Motive aus den deutschen Bundesländern zu sehen sind. Auf Vorschlag des früheren Trierer SPD-Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretär Karl Diller wurde die Prägung mit dem Wahrzeichen Triers bereits 2008 beschlossen.

Die Gedenkmünze erscheint in einer Auflage von circa 30 Millionen Stück in der besonders hochwertigen Prägequalität Spiegelglanz. Sie wird mit den Münzzeichen aller fünf deutschen Prägestätten erhältlich sein: A (Staatliche Münze Berlin), D (Bayerisches Hauptmünzamt), F (Staatliche Münze Stuttgart), G (Staatliche Münze Karlsruhe) und J (Hamburgische Münze). (tr)