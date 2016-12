Positiver Trend bei Umsätzen mit Luxemburger Kunden

REGION. Fast zwei Drittel der regionalen Unternehmen machen Umsätze mit Kunden aus dem benachbarten Luxemburg. Über ein Viertel der Betriebe erzielt mit ihren Luxemburg-Exporten sogar mehr als zehn Prozent des Umsatzes; bei einem weiteren Drittel liegt der Umsatzanteil im einstelligen Prozentbereich. Diese Ergebnisse hat eine gemeinsame Umfrage der Initiative Region Trier e.V. (IRT), der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier und der Handwerkskammer (HWK) Trier ergeben, an der sich mehr als 800 regionale Betriebe mit mehr als 30.000 Arbeitnehmern beteiligt haben.

Erwartungsgemäß nimmt die Relevanz der luxemburgischen Geschäftskontakte ab, je weiter das eigene Unternehmen vom Großherzogtum entfernt liegt. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm, im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier erzielen zwischen 15 bis 30 Prozent der Unternehmen keinerlei Umsätze in Luxemburg. Im Landkreis trifft diese Aussage bereits auf die Hälfte aller Betriebe zu. Im Vulkaneifelkreis tätigen sogar 60 Prozent der Betriebe keine Umsätze in Luxemburg.

In den vergangenen drei Jahren haben sich die Umsätze mit Luxemburgern nach Angabe der Befragten insgesamt leicht positiv entwickelt: Jeder Fünfte berichtet von steigenden, jedoch nur jeder Zehnte von rückläufigen Umsätzen. Auch der Blick in die Zukunft fällt eher optimistisch aus: 14 Prozent der regionalen Unternehmen erwarten steigende, nur acht Prozent sinkende Umsätze im Verlauf der kommenden drei Jahre.

Besonders wichtig sind die Luxemburger für die Betriebe des Bau- und Ausbaugewerbes, des sonstigen Handwerks und des Einzelhandels. Dort erzielen jeweils deutlich mehr als ein Drittel der Befragten über zehn Prozent ihres Umsatzes mit dieser Kundengruppe. Auch entfallen auf diese Branchen überdurchschnittlich viele Unternehmen, die mehr als zwanzig Prozent ihres Umsatzes mit Luxemburg tätigen: Im Handwerk und Baugewerbe sind es ein knappes Viertel, im Einzelhandel ein Fünftel aller Betriebe. (tr)