TRIER. In der Schatzkammer der Stadtbibliothek Weberbach sind fünf neue Postkarten mit Bilddetails aus einem 1688/93 in Venedig entstandenen Erdglobus von Vincenzo Maria Coronelli erhältlich. Der berühmte Globenbauer stand mit zahlreichen Seefahrern seiner Zeit in Verbindung und schuf daraus seine Motive. Die neuen Postkarten kosten jeweils einen Euro. (tr)



