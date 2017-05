Premiere für Idomeneo von Wolfgang Amadeus Mozart

TRIER. Am Samstag, 3. Juni, 19.30 Uhr, ist im Großen Haus des Theater Trier Premiere für die Oper (Dramma per musica) Idomeneo von Wolfgang Amadeus Mozart.

Zehn Jahre Krieg um Troja haben die Stadt in Trümmer gelegt. Die siegreichen Griechen treten die Heimreise an, doch auch sie finden keinen Frieden. Idomeneo, König von Kreta, gerät mit seinen Leuten in einen gewaltigen Sturm. In Todesangst schwört er dem Meeresgott Poseidon, den ersten Menschen zu opfern, der ihm an Land begegne. Es ist sein Sohn Idamantes. Idomeneos Versuch, sein Gelübde zu umgehen, bringt sein Volk in große Gefahr. Erst die Entscheidung Idamantes’, sich – zum Wohle seines Volkes – dem göttlichen Willen zu stellen und die Opferbereitschaft der gefangenen trojanischen Prinzessin Ilia können das Verhängnis abwenden.

Mozart zeigt mit dem Idomeneo-Stoff, angelehnt an den biblischen Urmythos von Abraham und Isaak, den Menschen in seiner Schwäche, seiner Verstrickung in Schuld, seinem Überlebenskampf und seinem Ringen um Würde. Er durchbricht die starre Struktur der Opera seria und nutzt den höfischen Stoff, um nicht etwa für unbedingten Gehorsam unter göttlicher Autorität zu werben, sondern leidenschaftlich für den Menschen und dessen Rebellion Partei zu ergreifen.

Die musikalische Leitung hat Wouter Padberg, für die Inszenierung zeichnet Jasmina Hadziahmetovic verantwortlich, für die Dramaturgie Peter Fröhlich. Den Idomeneo singt Bonko Karadjov, die Ilja Frauke Burg, Arbace James Elliot, La Voce László Lukacs. Ferner wirken mit der Opernchor, das Philharmonische Orchester der Stadt Trier, die Statisterie des Theater Trier und der Extrachor.

Weitere Termine: 10., 20., 23., 25. Juni; 2., 6., 9. Juli.

Infos und Tickets hier sowie an der Theaterkasse (0651/7181818)



Drucken