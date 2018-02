TRIER. Ein Theaterstück mit Musik nach dem Kinderbuch von Brigitte Werner steht im Theater Trier am Sonntag, 4. März, auf dem Programm. Mit der Premiere von “Kotzmotz, der Zauberer” wird die Zusammenarbeit zwischen dem Theater Trier und der Tufa auch in der Spielzeit 2017/18 fortgeführt.

Kotzmotz, der Zauberer, ist immer einsam. Niemand im Wald hält seine ständigen, rasenden Wutausbrüche aus. Wenn er tobt und wütet, halten alle Tiere den Atem an und verstecken sich. Selbst die Bäume zittern vor Angst. Eines Tages landet jedoch unversehens ein kleiner, sorgloser Hase vor dem Haus des Zauberers. Unbeirrt von Kotzmotz‘ Tobsucht gewinnt das kleine, zerzauste Tier nach und nach das Herz des Magiers. Dieser überwindet langsam seine Ängste, die Einsamkeit und seine Wut. Das Leben im Wald wird leichter, fröhlicher, farbiger und viel freundlicher für alle.

Die Geschichte des ungleichen Paares thematisiert so intensive und elementare Gefühle wie Angst, Wut, Einsamkeit, Zutrauen und Zärtlichkeit. Die kleinen Zuschauer werden über Werte wie Freundschaft, Fürsorge und Mut in einer poetischen, bildhaften und dennoch humorvollen Sprache spielerisch und kindgerecht aufgeklärt.

Als Vorlage für das Theaterstück “Kotzmotz, der Zauberer” dient das bekannte und beliebte Kinderbuch von Brigitte Werner, das für T3 KIDS, die Kooperation der TUFA Trier und des Theater Trier, individuell dramatisiert wird. Die Tuchfabrik und das Theater arbeiten seit der Spielzeit 2016/17 im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters eng zusammen, um für das junge Publikum ein möglichst breit gefächertes, vielfältiges, sich ergänzendes und gegenseitig befruchtendes kulturelles Angebot anbieten zu können.

Weitere Aufführungen gibt es am 5., 6., 7. und 8. März in der TUFA sowie am 11., 18. und 25. März im Theater Trier.



Drucken