Premierenankündigung: Grand Guignol Reloaded

TRIER. Im November kann man beim Theater Trier das Gruseln lernen. Neben der interaktiven Horrornacht öffnet Frankreichs Schreckenstheater, das Grand Guignol, seine Pforten im Studio des Theater Trier. Mit Grand Guignol Reloaded: Horror in the Fabric bieten besonders obskure und illustre Protagonisten den ‘Bühnenschauer‘ der besonderen Art.

Ein junger Mann sucht die älteste Prostituierte der Stadt auf, um die Technologie zu erwerben, ein Mann zu sein. Ein Techniker steht zwischen der Wahl, an einem Computer lebensverlängernde Maßnahmen durchzuführen (ihn zu reparieren) oder ihn sterben zu lassen (abschalten). Ein Wissenschaftler experimentiert in seinem Forschungslabor grausamst an Menschen, um aus ihnen den perfekten Arbeiter zu erschaffen. Ein fröhlich piepender Computervirus stürzt unsere Online-Verwaltungs-Gesellschaft so richtig ins Chaos. Und eine Pathologieprofessorin extrahiert aus toten Körpern Gefühle.

Grand Guignol Reloaded: Horror in the Fabric setzt sich sechs Monate vor Marx 200. Geburtstag mit den Mitteln des Horrortheaters mit den Themen Entfremdung, Technologien und Gesellschaft auseinander. Gezeigt wird eine Dystopie, die erschreckenderweise ein überzeichnetes Spiegelbild unserer Gesellschaft ist, in der es im Gefüge zwischen Technologie und Zusammenleben knirscht. Wo Gefühle zu Technologie und Technologie zur Ausbeutung des Menschen werden, lässt der Schrecken nicht lange auf sich warten.

Ein Abend am Grand Guignol Theater bestand immer aus fünf Stücken, dem Publikum wurde abwechselnd eine kalte Dusche (Schockerstücke) und eine warme Dusche (Horrorkomödie) verabreicht. Die Trierer Dramaturgie verwebt die fünf Stücke in zwei Rahmenhandlungen, die den Ablauf von Splatter, Komödie und atmosphärischem Stück zusammenführen. Zu sehen sind: Das Laboratorium der Halluzinationen (Regie: Ramón Jeronimo Wirtz), Die Farbe aus Cloud (Regie: Alexankder Kotz/Marie Böffgen), Canasta (Text und Regie: Petra Klink), Euthanasie (Regie: Youri Kim) und Die alte Frau (Regie: Marc-Bernhard Gleißner). (tr)



