Prinzenpaar besucht Polizeipräsidium

TRIER. Einen Tag nachdem Prinzessin Anja I. und Prinz Peter I. dem Kanzleramt einen Besuch abgestattet hatten, machten sie Polizeipräsident Rudolf Berg ihre Aufwartung.

Der freute sich über den hohen Besuch und sah darin einen Ausdruck der Integration der Polizei in das gesellschaftliche und kulturelle Leben. Der Behördenleiter und sein Stellvertreter Franz-Dieter Ankner nutzten die Gelegenheit und gaben den Tollitäten einen Einblick in die Arbeit des Präsidiums mit einem Rundgang durch das Dienstgebäude.

Dass die Polizei an den bevorstehenden Karnevalstagen besonders gefordert ist, erläuterte der Leiter der Polizeiinspektion Trier, Polizeidirektor Dietmar Braun. Als Leiter für die Polizeieinsätze an Weiberfastnacht und Rosenmontag trägt er an den tollen Tagen eine besondere Verantwortung. Besonders übermäßiger Alkoholgenuss führe leider immer wieder dazu, dass die Polizei einschreiten müsse, berichtete Braun.

Dass es auch anders geht, zeigt die Aktion “BOB“. Mit dieser Verkehrspräventionsaktion macht das Polizeipräsidium seit vielen Jahren auf die Gefahren des Fahrens unter Alkoholeinfluss aufmerksam und zeigt Alternativen auf. Wer sich bereit erklärt, seine Freunde nüchtern und sicher nach Hause zu fahren, bekommt in zahlreichen Gaststätten ein alkoholfreies Getränk kostenlos oder mit einem Preisnachlass. Als Kennzeichen dient der knallgelbe BOB-Schlüsselanhänger. Den bekamen die Tollitäten und ihre Begleitung quasi als Orden vom Polizeipräsidenten überreicht.

“Die Aktion BOB verdient einen Orden“, stellte das Prinzenpaar fest und appellierte an die Vernunft der Autofahrer: “Ausgelassen feiern: ja! Aber alkoholisiert Auto fahren: nein! Die Aktion BOB zeigt auf, wie es auch anders geht.“ (tr)



