Probesitzen im neuen Rathaussaal

TRIER. Stadtvorstand, Rat und Verwaltung laden ein zu einem Probesitzen im neu gestalteten Rathaussaal am Augustinerhof am Samstag, 22. Oktober, elf bis 16 Uhr (Durchgang über den Seiteneingang am Theater-Brunnen). Die fast 50 Jahre alten Möbel waren verschlissen, die Technik veraltet. Beim ″Tag des offenen Rathaussaals″ können sich die Bürgerinnen und Bürger selbst einen Eindruck über den neu gestalteten Rathaussaal machen. Dabei werden die neue Konferenztechnik erläutert sowie Informationen zur Arbeit des Stadtrats gegeben. Bei trier-mitgestalten.de können vor Ort die Vorschläge zum Bürgerhaushalt eingesehen und bewertet werden. Auch die nach 70 Jahren heimgekehrte und jüngst restaurierte Petrus-Skulptur, die einst das historische Trierer Rathaus zierte, wird präsentiert. Zudem besteht Gelegenheit, bei Eintopf, Kaffee und Kuchen zu familienfreundlichen Preisen den Augustinerkeller kennenzulernen. (tr/la)

