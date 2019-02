Probleme im Betrieb gemeinsam angehen und lösen

TRIER. Wer neue Perspektiven für alte Probleme entwickeln möchte, altbewährte Strategien zur Problemlösung aufwerten und sie in einem anderen Licht erscheinen lassen will, ist zum Vortrag “Führung und Problemmanagement“ am 13. Februar, von 18 bis 20 Uhr, in die HWK eingeladen. Mentalcoach Christine Neuner vermittelt, wie Chefs sich selbst und ihre Beschäftigten motivieren können, Probleme konstruktiv und miteinander anzugehen.

Der Vortrag findet im Projekt “KMU und Handwerk: Vital und demografiefest“ statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 11. Februar möglich.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter diesem Link. Kontakt: Mégane Vallet, E-Mail: mvallet@hwk-trier.de, Fax: 0651/207-56484. (tr)



Drucken