Programm im Stadtmuseum – O Mosella!

TRIER. Dass die Mosel ein ganz besonderer und zweifellos der schönste aller Flüsse ist, wissen die Bewohner entlang ihrer Ufer schon lange. Dass die Kulturlandschaft auch Künstler aller Epochen inspiriert hat, zeigt die Kunsthistorikerin Christiane Häslein in einem Bildvortrag mit Führung am Sonntag, 12. Februar, im Stadtmuseum Simeonstift. Moselansichten vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, Werke der berühmten “Moselromantik”, die vor allem von englischen Malern wie William Turner und George Clarkson Stanfield vorangetrieben wurde, aber auch Arbeiten aus der Moderne zeigen den vielfältigen künstlerischen Blick auf die Mosel und die Weinberge entlang ihrer Ufer. Der Vortrag beginnt um 11.30 Uhr und dauert ungefähr eine Stunde, der Eintritt beträgt sechs Euro.

In der Reihe “Museum international” führen Muttersprachler in verschiedenen Sprachen durch das Stadtmuseum – eine Einladung an Trierer mit einer nicht-deutschen Muttersprache und an Sprachlernende, die ihr Hörverstehen verbessern wollen. Am Sonntag, 12. Februar, 15 Uhr, findet der nächste Termin der Reihe statt: Winsome Yim führt unter dem Titel “古城今昔尽在市博物馆 (Stadtgeschichte im Stadtmuseum)“ durch die Dauerausstellung des Stadtmuseums. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt beträgt sechs Euro (Studierende: zwei Euro).

Was ist Schmuck? Auf den ersten Blick eine einfache Frage: Natürlich gehören Ketten, Ringe und Armreife dazu. Auf den zweiten Blick ist es allerdings knifflig: Warum schmücken Menschen sich? Sind Broschen und Anhänger auch Symbole, und wenn ja – wofür stehen sie? Die Schmuckexpertin Julia Wild beleuchtet in einem Bildvortrag am Dienstag, 7. Februar, im Stadtmuseum Simeonstift die facettenreiche Welt des Schmucks. Am Beispiel der Kreationen junger Schmuckgestalter werden die Bedeutungen des Schmückens erklärt. Der Vortrag findet während der Ausstellung “Neuer Schmuck aus Idar-Oberstein” statt und beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro (Studierende haben im Rahmen von DiMiDo freien Eintritt). (tr)

