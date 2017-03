TRIER. Der Equal Pay Day (EPD) markiert symbolisch die geschlechtsspezifische Lohnlücke. Sie beträgt in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 21 Prozent. In Trier findet am 18. März wieder ein Aktionstag statt, um für Verbesserungen zu werben. Der sogenannte Gender Pay Gap beschreibt den prozentualen Unterschied im durchschnittlichen Bruttostundenverdienst zwischen den Geschlechtern. Die vom Statistischen Bundesamt errechneten Löhne der Frauen betrugen im Jahr 2015 durchschnittlich 16,20 Euro, während Männer auf 20,59 Euro kamen.

Angenommen Männer und Frauen bekommen den gleichen Stundenlohn: Dann symbolisiert der Equal Pay Day den Tag, bis zu dem Frauen in einem neuen Jahr umsonst arbeiten, während Männer schon seit 1. Januar bezahlt werden. Umgerechnet ergeben sich daraus 77 Tage ab dem Jahresbeginn und das Datum des EPD am 18. März. Er steht 2017 steht unter dem Motto “Endlich partnerschaftlich durchstarten”. Nach neun Jahren, in denen die Kampagnen die Ursachen der Ungleichheit intensiv thematisiert haben, steht nun die Umsetzung der Lohngerechtigkeit im Mittelpunkt.

Bereits zum neunten Mal organisiert das Aktionsbündnis rund um die städtische Frauenbeauftragte Angelika Winter das Trierer Programm zum Equal Pay Day am Samstag, 18. März, 12 bis 14 Uhr, in der Neustraße. Neben einem Infostand vor dem Angela-Merici-Gymnasium, der zum Austausch und zur Diskussion einlädt, unterstützen zahlreiche Geschäfte in der Nachbarschaft den Aktionstag mit einem Rabatt für Kundinnen. (tr)



