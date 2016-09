Programm zum Weltkindertag

TRIER. Bereits im neunten Jahr findet in Trier eine Veranstaltung zum Weltkindertag statt. Elf Einrichtungen aus einem regionalen Netzwerk präsentieren ein vielfältiges Programm rund um zentrale Kinderrechte am Samstag, 24. September, zwölf bis 17 Uhr auf dem Kornmarkt. Neben unterschiedlichen Aktionen zieht sich als roter Faden eine "Tugendkette" durch das Programm: An jedem Stand erhält jedes Kinder eine Rückmeldung, welche positive Eigenschaft es ganz besonders ausstrahlt. Diese Tugend wird auf ein Stück Stoff geschrieben und an eine Schnur geknotet. Am Ende hat jedes Kind eine Kette oder einen Gürtel mit Persönlichkeitsmerkmalen, mit denen es die Welt bereichert. Diese Tugenden gibt es auch in Persisch, Arabisch, Englisch und Russisch.

Folgende Einrichtungen setzen am 24. September ihre Kinderrechte-Schwerpunkte in verschiedenen Programmbeiträgen um:

♦ Beratungsstelle Papillon: Recht auf Information und Gesundheitsvorsorge – Spiele und Aktionen rund um den Körper.

♦ FAOSE e.V.: Recht auf Bildung und Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben – "grenzenloses" Malen auf einer Riesenleinwand.

♦ Jugendparlament: Recht auf Beteiligung – Planspiel.

♦ Jugendwerk Don Bosco: Recht auf Freiheit, Spiel, Spaß und Erholung − Gestalten von Specksteinen.

♦ Katholische Familienbildungsstätte: Recht auf Achtung der Persönlichkeit – Stimmungsbarometer gestalten.

♦ Lokale Agenda 21: Recht auf Schutz vor Gewalt und Ausbeutung – Rote Handabdrücke als Protest gegen den Einsatz von Kindersoldaten.

♦ Mergener Hof: Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt – Gestaltung von Mut-Steinen.

♦ Naturfreunde Quint: Recht auf gesunde Umwelt – Spiele und Rätsel rund um das Wasser.

♦ Deutscher Kinderschutzbund: Recht auf Partizipation und Selbstbestimmung – Basteln von "Mood-Bären" und Türschildern.

♦ Pfadfinderschaft St. Georg: Recht auf freie Meinungsäußerung ¬– Basteln von Sockenpuppen.

♦ Triki-Büro: Recht auf Information und Entwicklung der Persönlichkeit – Entdeckung eigener Stärken. (tr)