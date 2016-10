Promotion – Von Kolumbien nach Trier

Kaffee zählt zu den beliebtesten Getränken der Deutschen, die auch mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 7,2 Kilogramm im weltweiten Vergleich in der Spitzengruppe liegen. Getrunken wird dieses exotische Getränk also häufig bei uns. Aber: Wo kommt Kaffee her? Wie wird er angebaut? Wie kommt er zu uns? Welche Sorten gibt es? Diese und viele Fragen mehr beantworten wir in unserer Serie Kaffeegeschichten.

Die Firma ″Tierra de Café″ aus Echternach in Luxemburg, unweit der Grenze zu Deutschland, handelt mit hochwertigem Kaffee aus Kolumbien,

Dieses gemeinsame Projekt ″Tierra de Café″ der ″Farmerfamilie″ Saldarriaga und der ″Rösterfamilie″ Schramer gründet eigentlich ganz einfach ausschließlich in der Idee, nur ″tolle Rohkaffees″ zu kaufen und in Luxemburg auf den Markt bringen zu können. Das war die ursprüngliche Motivation – der einfache Beginn. Dass das Projekt ″Tierra de Café″ ein transparenter Schritt nach vorne im Bereich des fairen Kaffeehandels ist, hat sich zwangsläufig durch die ausgesprochen transparente Darstellung des gesamten Projekts ergeben. Mittlerweile ist der Rohkaffee von ″Tierra de Café″ in vielen Ländern Europas bekannt.

Bei ″Tierra de Café″ ist ″Direct Trade″ nicht alleine der eigene Kaffeeanbau und sein anschließender Verkauf, sondern die Präsenz bei jeder Phase der Geschäftsabwicklung: vom Anbau über die Lagerung und Qualitätskontrolle bis hin zum Export und Transport in die Rösterei. Es folgt das Rösten des Kaffees und am Ende der Genuss in der Tasse beim Konsumenten.

Nachvollziehbar funktioniert dies am besten, wenn alle Wege und Arbeitsschritte so transparent als irgend möglich aufgezeigt sind.

Um so viel Ertrag wie möglich bei den Kaffeebauern zu lassen, ist eine der wichtigsten Aufgabe des ″Direkt Trade″, die Abwicklung der Kaffeegeschäfte zu vereinfachen. Dies geschieht, indem Produzenten mit den Konsumenten direkte und transparente Beziehungen aufbauen.

Es gibt mittlerweile einige Kaffeeröstereien in Europa, die das Ziel der Qualitätssicherung und der Bezugssicherung durch den direkten Handel verfolgen.

Durch die zunehmende Verunsicherung, ob die mittlerweile unzähligen ″Fair-″, ″Fairer-″ und ″Ober-Fair-″ sowie ″Bio-Siegel″ tatsächlich so viel Gutes tun, wie sie versprechen, haben sich mittlerweile einige Röstereien für einen andren Weg entschieden. Und zwar den der Transparenz in Bezug auf Herkunft, Verarbeitung, Qualität und – ganz wichtig – der Preisstellung. Dies aber auch auf beiden Seiten. Immer wieder wird überprüft, dass den eigenen ethischen Vorstellungen des nachhaltigen Wirtschaftens in vollem Maße entsprochen wird und folgende Punkte vereint:

Kauf direkt vom Produzenten, wodurch alle Positionen und Zwischenhändler ausgeschaltet sind, die nicht direkt mit dem Produkt zu tun haben. Somit ist eine transparente Handelskette gewährleistet Kaffeebauer und Röster vereinbaren und verhandeln direkt einen Preis. Dieser Preis liegt weit oberhalb des normalen Weltmarktpreises sowie auch oberhalb des ″Fair Trade″-Preises. Dadurch bekommen beide, Kaffeebauer und Röster, eine Perspektive, indem eine langfristige Handelsbeziehung eingegangen wird, immer die Qualität zu bekommen, die optimalen Kriterien entspricht. Jeder Kaffeebauer verpflichtet sich, die Grundsätze für ökologisch nachhaltigen Kaffeeanbau zu befolgen (möglichst geringer Einsatz von Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden und das Pflanzen von Schattenbäumen). Dass der Rohkaffee höchsten Qualitätsstandards entspricht, versteht sich von selbst. Dass aber auch der Röstkaffee von höchster Qualität sein muss, sollte auch selbstverständlich sein. Man geht Partnerschaften ein. Kein Röster kann alle Farmen und Bauern und Länder bereisen. Aber durch ein gutes Netzwerk von ″Gleichgesinnten″ entsteht ein tolles weltumspannendes Qualitäts-Sortiment, welches stetig wächst.

WAS WIR NICHT MÖGEN …

Alte und schlechte Kaffee-Qualitäten.

Labels und Zertifizierungen, wo es nicht um Qualität geht.

Ausschließlich Kauf mit dem Label ″Marke″.

Kaffees, die über ihren Namen und nicht für die Qualität in der Tasse bekannt sind.

Übertriebene Exotik und Geschichten.

Preise, die es nicht mehr zulassen, dass der Verbraucher sich ein Paket guten Kaffee leisten kann.

Kurz gesagt: Kaffeespezialitäten, die einen Preis haben, der nicht durch ihre Qualität gerechtfertigt ist. Kaffees, die es den Verbrauchern nicht erlauben, diesen zu erwerben, die loyal zu den Werten der handwerklichen Kaffeekette stehen. Und nicht zu vergessen: geschmacklose, schlechte Kaffees, die einfach nur produziert werden, um Milch und Zucker zu verkaufen, da der Kaffee ohne diese Geschmacksverbesserer nicht trinkbar ist!

WAS WIR MÖGEN…

Kaffeebauern statt Kaffeepflanzer

Nachvollziehbare Kaffeequalitäten.

Kaffees, die nicht elitär sind.

Kaffees, die loyal zum Anbaugebiet und loyal zum Bauern sind.

Kaffee mit einer ehrlichen Geschichte, mit der Leidenschaft der Hersteller und der Nachhaltigkeit für die Region.

Bauern, die innovativ sind, um die Vielfalt des Kaffees und der Pflanzen zu erhalten.

Kaffee, der uns handwerklichen Kaffeeröstern erlaubt, davon zu leben.

Kurz gesagt, hochwertige Kaffees, die das gesamte Spektrum der handwerklichen Kette, verbunden mit einer nachhaltigen sozialen, ökologischen aber auch ökonomischen Zukunft aller Beteiligten abdecken. Also geprägt vom Respekt gegenüber Erzeugern und Verbraucher.

Infos über die Farm der Familie Saldrarriaga in Kolumbien

Die Hacienda ″La Claudina″, in Kolumbien im Bundesstaat Antioquia gelegen, fasziniert durch die atemberaubende Landschaft des kolumbianischen Hochlands. Die Familie von Luis Fernando Saldrarriaga betreibt in der Nähe der Ortschaft Hispania eine Plantage von etwa 60 Hektar in einer Höhe von 1.500 bis 1.750 Metern und in der Ortschaft ″Boliva″ circa 50 Hektar in einer Höhe von 1.500 bis 1.800 Metern. Die Ernte erfolgt in diesen Steillagen per Hand, was eines außerordentlichen Einsatzes der Pflücker bedarf.

Estate (Farm): La Claudina

Herkunftsland: Kolumbien

Region: Antioquia

Art: Hochlandarabica

Varietät: Caturra (Castillo)

Anbauhöhe: 1.500 m bis 1.800 m

Aufbereitung: ″fully washed″, ″natural″, und ″honey-processed″,

Interessante Informationen zum Trierer Stadtkaffee finden sich unter vonfuertrier.de.