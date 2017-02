Protest gegen Atomtransporte

TRIER. Eine internationale Gruppe von Aktivisten, darunter auch Mitglieder des Anti-Atom-Netz Trier, haben von Samstag bis Sonntag symbolisch “Yellow Cake” (Uranerzkonzentrat) von Kiel nach Trier und weiter nach Gorleben transportiert. Dabei nutzten sie die Bahn-Strecke, die regelmäßig für die zahlreichen Atomtransporte zwischen Hamburg und Trier genutzt wird. Zusätzlich transportierten Aktivisten aus Frankreich symbolisch Uranhexafluorid und Teile der Baustelle für ein atomares Atommülllager in Bure (Lothringen) von Frankreich nach Deutschland.

Während der gesamten Fahrt wurden die auf der Strecke Reisenden mit Infomaterial und Gesprächen über die radioaktiv strahlenden Transporte informiert, die bisher weitgehend unbekannt sind. Da die Transporte zum weiteren Betrieb von Atomkraftwerken weltweit beitragen, fordern die Atomkraftgegner einen sofortigen Stopp dieser Transporte. Die Nutzung von Atomkraft und deren Hinterlassenschaften seien und blieben gefährlich, kritisieren die Aktivisten.

Die Reise ging am 18. Februar von Kiel bis nach Trier. Am Hauptbahnhof Trier wurden am Sonntagvormittag während einer Kundgebung mit etwa 20 Teilnehmern “Yellow Cake” und Teile der französischen Baustelle für ein atomares Endlager in Bure zwischen den beiden Gruppen ausgetauscht. Die Gruppen trennten sich danach wieder und fuhren weiter nach Frankreich beziehungsweise zur Urananreicherungsanlage in Gronau, um dort die symbolische Urantransport-Fahrt abzuschließen.

Die Aktion der Aktivisten richtete sich gegen die “Yellow Cake”-Transporte über Kiel und Hamburg zur AREVA Uranfabrik-Narbonne in Frankreich sowie gegen die Uranhexafluorid-Transporte von der französischen Urananreicherungsanlage Pierrelatte (Rhône-Tal) zur deutschen Anlage in Gronau/Nordrhein-Westfalen.

Die Teile der Baustelle für ein atomares Endlager in Bure stehen für den Widerstand gegen die Produktion von Atommüll und die tiefgeologische Einlagerung von Atommüll. Die Bauarbeiten für das französische Atommülllager in Bure, etwa 120 Kilometer von Trier entfernt, begannen im Sommer 2016 und scheiterten bereits ein erstes Mal am Widerstand von Atomkraftgegnern. Am 18. Februar – zeitgleich zur Aktionsfahrt – fand in Bure eine große Demonstration statt, da mit einer baldigen Wiederaufnahme der Bauarbeiten gerechnet wird.

Die Aktionsfahrt gegen Urantransporte stand nach Angaben der Veranstalter als solidarische Aktion in diesem Zusammenhang: Atommüll verhindern, bevor er entsteht. Darum sollen die Versorgungstransporte der Atomindustrie nach Meinung der Aktivisten ein Ende finden. (et)



