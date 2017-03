Protest gegen Militärmusik

TRIER. “Gute Musik für einen guten Zweck, um damit fragwürdige Bundeswehreinsätze zu legitimieren?”, fragt die Arbeitsgemeinschaft Frieden (AGF) und ruft zu einer Mahnwache am kommenden Donnerstag von 19 Uhr an vor der Europahalle Trier auf. Dort findet um 20 Uhr ein Konzert des Bundeswehr-Musikkorps statt.

“Die Militärmusik der Bundeswehr kostet etwa 50 Millionen Euro pro Jahr. Soziale Projekte wie die nachhaltige Unterstützung Obdach­loser nachhaltig wären damit leicht zu finanzieren”, so die AGF in einer Pressemitteilung. “Was hier stattfindet, ist musikalische Militärwerbung. Es geht um eine gutes Image und um Zu­stimmung für Aufrüstung und Auslands­einsätze. Diese Sympathie-Werbung vertuscht die eigent­lichen Ziele, für die Soldatinnen und Soldaten in den Krieg ziehen sollen: Leib und Leben riskieren und immer öfter traumatisiert, verstümmelt und auch tot nach Hause kommen”, kritisiert Markus Pflüger von der AG Frieden. “Bei solchen Konzerten werden die Gräuel des Krieges und die asozialen Rüstungsausgaben – 2017 allein 39 Milliarden Euro – mit Musik übertüncht und verschwiegen.”

“Wir wenden uns dagegen, dass die Europahalle der Bundeswehr eine Platt­form für deren Öffentlichkeitsarbeit bietet. Natürlich geht es dabei auch um Nach­wuchs­gewinnung für die Bundeswehr. Die Rekrutierung Minder­jährigen wider­spricht aber der UN-Kinderschutzrichtlinien wie es am Red-Hand-Day im Rat­haus Trier klar kritisiert wurde”, so Pflügler. Die von allen Bundestagsparteien besetzte Kinder­kommis­sio­n fordere daher auch die Anhebung des Mindest­alters für den Dienstbeg­inn von Soldat­en auf 18 Jahre, die voll­ständige Umsetzung der Empfeh­lungen des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes und das Verbot von Wer­bung für die Bun­deswehr, die an Minder­jährige gerichtet ist.

Die AGF wolle “Öffentlichkeit und Besucher des Konzertes zum Nachdenken anregen” und fordert “Abrüstung statt Sozialabbau, genug Geld für Obdachlosenhilfe, kein teures Musikkorps der Bundeswehr und keine Militärkonzerte”. Der Friedensverein setzte sich, so Pflügler, für zivile, nicht-militärische Konflikt­bearbeitung ein, wie sie “erfolgreich durch Friedensfachkräfte und Entwicklungs- und Friedensdienste geleistet wird”. (tr)



