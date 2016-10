Provisorischer Fußgängerüberweg in der Kohlenstraße

TRIER. Wegen der mittlerweile abgeschlossenen Fahrbahnsanierung in der Kohlenstraße wurde an der Einmündung Bonifatiusstraße der Fußgängerübergang mit dem Zebrastreifen abgebaut. Als Ersatz plant das städtische Tiefbauamt langfristig die Installation einer Fußgängerampel. Dieses Projekt muss von den zuständigen städtischen Gremien genehmigt werden. Bis dahin gibt es provisorische gelbe Markierungen für die Fahrbahnüberquerung. Im Interesse der Sicherheit der Fußgänger wurde in diesem Bereich die Fahrbahnbreite auf vier, beziehungsweise 4,50 Meter reduziert und in der Mitte der Kohlenstraße zwei kleine Inseln installiert. Die stationäre Beschilderung des Überwegs bleibt bis zur Installation der Fußgängerampel erhalten. (tr)

Erstellt am Autor