Prüfauftrag für Gewerbegebiet Herresthal beschlossen

TRIER. Wenn Oberbürgermeister Wolfram Leibe über die Zukunft der Römerstadt spricht, kommt immer wieder ein Thema auf: Die Stadt braucht dringend Flächen für die Gewerbe- und Industrieansiedlung. Dazu hatte nun die CDU-Fraktion, unterstützt von der UBT- und der FDP-Fraktion, einen Prüfauftrag beantragt. Konkret geht es dabei darum zu prüfen, ob ein solches Gewerbegebiet an der A64 bei Trierweiler/Herresthal entstehen kann.

Pikant dabei: Ursprünglich waren die Grünen als Koalitionspartner der CDU mit im Boot. Doch nachdem kritische Stimmen in der Partei laut geworden waren, stieg die Fraktion rasch wieder aus. ‟Da könnte man heute von einem Managementfehler sprechen‟, räumte Richard Leuckefeld ein und ließ durchblicken, dass es deswegen ‟einigen Wirbel‟ in der Partei gegeben habe. Die Begründung, weshalb man nun die Unterstützung zurückgezogen habe, lieferte er aber auch: ‟Herresthal ist ein trojanisches Pferd, der Standort erscheint nur auf den ersten Blick als optimal. Wenn wir dem Vorhaben zustimmen würden, käme das einem Einverständnis gegenüber dem Moselaufstieg gleich.” Und den lehne die Partei bekanntermaßen ab.

Da auch die Grünen der Meinung seien, dass entsprechende Fläche dringend benötigt werde, habe man sich eigene Gedanken gemacht und diese Fläche auch gefunden: ‟Das Bahngelände in Ehrang wäre ideal – direkt am Hafen gelegen und mit unmittelbarem Autobahnanschluss.”

Protest der Ortsvorsteherin

Dieser Vorschlag trieb Margret Pfeiffer-Erdel (UBT) die Zornesröte ins Gesicht. Was man dem mit Schwerindustrie geplagten Stadtteil Pfalzel denn noch alles zumuten wolle, schleuderte die Ortsvorsteherin dem Grünen entgegen und lud ihn ein, im Rahmen einer Ortsbesichtigung die verschiedenen Problematiken einmal selbst zu erfahren.

Die CDU will ungeachtet der Befindlichkeiten des Koaltionspartners an dem Prüfauftrag festhalten. Fraktionschef Udo Köhler unterstrich Dringlichkeit und Notwendigkeit eines neuen Industriegebietes. Die in Betracht kommende Fläche bei Trierweiler sei hervorragend für ein mögliches Gewerbegebiet geeignet. Zudem benötige es nicht unbedingt den von den Grünen angesprochenen Moselaufstieg, wenngleich dieser auch hier von Vorteil sein könnte.

Ein klares Pro kam von der SPD. Carl-Ludwig Centner unterstützte den CDU-Prüfauftrag. Die SPD erhoffe sich von dem möglichen Gewerbegebiet einen Standortvorteil und Wachstumsimpuls. In einem Punkt aber gab es dann doch eine Parallele mit den Grünen: ‟Auch die SPD lehnt den Moselaufstieg ab.”

Die UBT könnte sich mit dem Standort Herresthal anfreunden, stellte Vereinschef Hans-Alwin Schmitz, gleichzeitig auch Ortsvorsteher der Stadtteile Euren und Herresthal, fest. Ihm gefiel die nahe Anbindung an die A64: ‟Das könnte den europäischen Gedanken ein Stück voranbringen.” Doch wie bereits andere Redner bereits zuvor machte er deutlich, dass Überlegungen sinnlos seien, solange man nicht mit dem Gemeinderat Trierweiler und dem Verbandsgemeinderat Trier-Land sprechen würde. Dem pflichtete der Oberbürgermeister bei.

Zustimmung für den Prüfauftrag signalisierte Michael Frisch (MdL) für die AfD. Man müsse jede Möglichkeit nutzen, um neue Gewerbesteuern generieren zu können. Dass einige Fraktionen sich gegen den Moselaufstieg sperren, dafür hatte Frisch wenig Verständnis. Die Autobahnanbindung Moseltal komme erst mit der Realisierung des Moselaufstiegs, stellte er fest. Auch er unterstrich die Notwendigkeit eines Miteinanders mit den umliegenden Kommunen: ‟Ohne die Unterstützung der Ortsgemeinden hat ein solches Projekt keine Chance.”

Einen Zusammenhang zum Moselaufstieg konnte Tobias Schneider (FDP) nicht sehen. Wer ein solches Vorhaben daran festmache, stelle eine eigenartige Sicht der Dinge unter Beweis. Den Vorschlag der Grünen, auf das Bahngelände in Ehrang auszuweichen, lehnte er ab. Und was den Moselaufstieg angehe, da seien die politischen Entscheidungen ohnehin schon gelaufen. Von daher sehe er keinen Diskussionsbedarf mehr, die FDP stimme dem Prüfauftrag zu.

Für die Verwaltung machte der Oberbürgermeister deutlich, dass man nicht vorhabe, die Gemeinden zu übergehen, aber ohne den Landkreis gehe es nun halt auch nicht.

Mit 31 Ja-Stimmen, zwei Ablehnungen und zwei Enthaltungen wurde der Prüfauftrag schließlich beschlossen. (rl)



