Prügelei am Bahnhof – Syrer und Ägypter gegen Algerier

TRIER. Wegen einer gefährlichen Körperverletzung am Trierer Hauptbahnhof hat die Polizei in der Nacht zum gestrigen Donnerstag Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gesucht. Nach Angaben der Polizei vom heutigen Freitag entwickelte sich gegen 20 Uhr am Mittwochabend die zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Algeriern und einem Syrer sowie einem Ägypter am Hauptbahnhof zu einer Schlägerei. Dabei verletzte einer der Beteiligten einen 30-jährigen Algerier schwer. Er musste noch in der Nacht wegen diverser Schnitt- und Stichverletzungen operiert werden. Lebensgefahr bestand nach Polizei-Angaben aber nicht.

Die Ermittlungen führten die Polizei schließlich zu einem 18-jährigen Syrer und einem 19-jährigen Ägypter. Gegen beide wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat den Beginn des Streites am Hauptbahnhof mitbekommen?

Die Zeugen werden gebeten, sich zu melden – Telefon: 0651/9779-2480 oder per E-Mail an kdtrier.hinweisaufnahme@polizei.rlp.de. (tr)



Drucken