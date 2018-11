TRIER. In Trier hat sich erstmalig die neue Selbsthilfegruppe “mental central” für junge und jung gebliebene Menschen, die an einer Psychose erkrankt sind, getroffen. Ein seelischer Zustand der Betroffenen kann manchmal von außen als realitätsfern wahrgenommen werden. In einer psychotischen Episode ist das häufig der Fall. Wenn die Phase der Psychose überwunden ist, gilt es, an Stabilität und gesunder Lebensfreude zu gewinnen, damit die Wirklichkeit nicht wieder in die Ferne rückt.

Im Mittelpunkt des Gruppentreffens stand der Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden, die in ihrem Umfeld häufig auf Unverständnis und Vorurteile stoßen. Die Teilnehmenden wollen den Blick nach vorne richten, sich austauschen und Themen bearbeiten, die die Diagnose Psychose oder Schizophrenie betreffen. Wichtig ist der Gruppe, dass neben dem Austausch auch kreativ gearbeitet wird: So sollen Themen, Gedanken und Emotionen anders ausgedrückt und gestaltet werden, um sie von außen zu betrachten, sich ihnen bewusster zu werden, oder auch um sie loszulassen.

Das nächste Treffen findet statt am Donnerstag, 29. November, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr im Seminarraum der Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle Trier (SEKIS), Gartenfeldstraße 22. Interessierte sind eingeladen. Kontakt: meta.phase@posteo.de, oder über die SEKIS Trier, Telefon 0651/41180 oder E-Mail kontakt@sekis-trier.de. (tr)



