Psychotherapeuten für Kinder und Jugendliche

TRIER. Elf Kandidaten sind am Freitag in den neuen Weiterbildungsstudiengang “Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie” an der Universität Trier gestartet. Sie können die Approbation erwerben, die sie zur Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen berechtigt. “Mit diesem Angebot leisten wir auch einen maßgeblichen und langfristigen Beitrag zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Region Trier“, sagt Prof. Tanja Hechler, die Leiterin des neuen Studienganges.

Bei den Kandidaten standen heute die ersten Lehrveranstaltungen auf dem Stundenplan. Viele Teilnehmer studieren nach einem vorangegangenen Master- oder Diplomabschluss nun fünf Jahre lang begleitend zu ihrem Beruf. In Vollzeit kann der Weiterbildungsstudiengang innerhalb von drei Jahren absolviert werden.

Der wissenschaftliche Studiengang beinhaltet einen hohen Praxisbezug. Dafür wurden Kooperationen mit zehn Einrichtungen – Unikliniken, lokale Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren sowie Kinder- und Jugendpsychotherapeutische Praxen – etabliert. Im zweiten Studienabschnitt findet die praktische Ausbildung direkt an der Universität Trier statt. Dabei werden die Kandidaten Psychotherapien mit Kindern und Jugendlichen unter Supervision durchführen.

37 Dozierende, die eine hohe wissenschaftliche wie praktische Expertise in verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie mitbringen, garantieren eine fundierte und vielseitige Ausbildung. Die enge Verknüpfung der staatlich anerkannten Psychotherapieausbildung und der Forschung in Klinischer Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Universität Trier sichern eine hohe Qualität und Aktualität.

Die Weiterbildung wird mit dem Staatsexamen abgeschlossen und berechtigt die Absolventen zum Erwerb der Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. (tr)

Infoveranstaltung

Für Interessenten des Weiterbildungsstudiengangs Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie der Universität Trier (Psychologen, Pädagogen und Sozialpädagogen mit Master- oder Diplomabschluss) findet am 21. November von 12.00 bis 13.00 Uhr am Wissenschaftspark 25+27 in Trier, Raum 4.25 (2.OG) eine Informationsveranstaltung statt.

Um vorherige Anmeldung wird gebeten: koenenq@uni-trier.de. (tr)



