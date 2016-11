REGION. Pueri Cantores – Kinder singen! Genau das tun die Knaben des Luxemburger Konservatoriums am Sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr, unter dem Dirigat ihres Chorleiters Pierre Nimax jr. in der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues. Gemeinsam mit dem Bläserensemble des Konservatoriums stimmen die Nachwuchsmusiker auf Einladung des Mosel Musikfestivals mit traditionellen und luxemburgischen Advents- und Weihnachtsliedern sowie Instrumentalwerken aufs Fest ein.

Die jungen Sänger des Pueri Cantores sind handverlesen. Jeder ist Schüler des Konservatoriums, lernt ein oder mehrere Instrumente und trainiert Gehör, Musikalität, Konzentration und Treffsicherheit. Besonders Begabte singen Soli in Oratorien oder Opern. Pierre Nimax jr. ist Professor für Kirchenmusik und Orgel am Konservatorium Luxemburg und seit 1986 Titularorganist der Kirche Sankt Martin in Düdelingen /Luxemburg.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Ticket Regional, Eintritt: 15 Euro, inklusive Vorverkaufsgebühr. (tr)