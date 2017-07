Pulsschlag wieder am ersten Sonntag im September Trier

TRIER. Die Bürgerbewegung Pulse of Europe (Pulsschlag Europas) setzt in Trier im Monat August einmal aus und lädt im September, dem Monat der Bundestagswahl, zu drei Veranstaltungen ein. Diese Treffen finden am 3.,10. und 17. September statt, wie gehabt jeweils von 14 bis 15 Uhr auf dem Hauptmarkt in Trier. Dann wird es um die Themen Bildung, Ausbildungszusammenarbeit und Sprachenvielfalt in Europa gehen.

Die überparteiliche und unabhängige Bürgerbewegung Pulse of Europe ruft die Menschen dazu auf, für ein vereintes und demokratisches Europa auf die Straße zu gehen. Die Bewegung will der destruktiven Kritik der Populisten Positives entgegensetzen und der schweigenden Mehrheit eine Stimme geben. Pulse of Europe steht für Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz und Respekt. Die Initiative wurde Ende 2016 in Frankfurt gegründet, hat sich seit dem immer weiter ausgebreitet und ist mittlerweile in 20 Ländern aktiv. (tr)



