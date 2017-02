Quatsch im Quadrat

Die Trierer Kommunalpolitik taumelt von Affäre zu Affäre. Der Theaterskandal ist juristisch und politisch noch nicht aufgearbeitet, da muss die Vorsitzende der grünen Stadtratsfraktion eine Lüge einräumen. Die politische Klasse Triers steht inzwischen bundesweit unter Beobachtung, vielfach werden die Entscheidungsprozesse an der Mosel kritisch hinterfragt. Was davon ist struktur-, was personen-, was situationsbedingt? Ein Essay von Martin Eich

Es ist Januar 2014, und Ministerpräsident Winfried Kretschmann amtiert bereits seit beinahe drei Jahren in der barocken Pracht des Stuttgarter Staatsministeriums. Ich sitze beim Mittagessen dem grünen Oberbürgermeister einer baden-württembergischen Großstadt gegenüber, er hat den Termin kurzfristig eingeschoben und deshalb nicht viel Zeit. Zwischen Ältestenrat und Stadtratssitzung und bei Pasta und Mineralwasser amüsiert er sich mit über die verkehrspolitische Agenda seiner Partei für die nahende Bundestagswahl (Der Oberbürgermeister: “Unsinnig und strategisch schädlich, was die Freunde jetzt wieder fordern. Ein allgemeines Tempolimit von 120 Kilometer auf Autobahnen wird niemals kommen.” Der Journalist: “Wieso Autobahn? Ich dachte, die meinen innerorts.”), betreibt Smalltalk mit dem vom Nachbartisch aufstehenden Wirtschaftsweisen der Bundesregierung – man schätzt sich – und gibt sich schließlich als Pessimist zu erkennen, was Kretschmanns Aussichten angeht, nach der nächsten Landtagswahl nicht den Arbeitsplatz wechseln zu müssen. Ich widerspreche, bin von dessen Wiederwahl überzeugt.

Einige Monate zuvor, die Grünen waren gerade bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg und der Kommunalwahl in Hessen von der Minderheiten- zur politischen Massenbewegung mutiert, hatte ich im WELT-Feuilleton die Wahlerfolge der Kretschmann-Truppe als politische Konsequenz einer tradierten Sehnsucht nach Geradlinigkeit und Konsequenz, nach dem politischen Überzeugungstäter gedeutet. Unter der Überschrift “Nichts ist so deutsch wie die Grünen” erinnerte ich an die 1997 erschienene Studie “Grün schlägt Rot. Die deutsche Linke nach 1945” der amerikanischen Soziologen Philip Gorski und Andrei Markovits, analysierte die Eruptionen im linken Parteienspektrum und sagte angesichts des zunehmenden Verfalls (“Erratische Entscheidungen, Reisen in die Nichteindeutigkeit.”) der Berliner Koalition aus Union und FDP den Aufstieg der einstigen ökologischen Protestpartei, der neuen Konservativen vorher. Im Kanzleramt war man nicht amüsiert, zumal Torsten Kraul, der damalige Leiter des Innenpolitik-Ressorts und frühere Referent von CDU-Mann Volker Rühe, in der gleichen Ausgabe nur ein paar Seiten vorher eine Philippika ähnlichen Inhalts veröffentlicht hatte und man deshalb − wie mir ein Mitglied des Merkel-Stabs einige Wochen später lachend erzählte – von einer konzertierten Aktion ausging. Dieser hatte es allerdings nicht bedurft: Wenn etwas wie Murks aussieht und wie Murks klingt, muss Murks auch Murks genannt werden. Bedarfsweise auch ressortübergreifend.

Der Artikel endete mit einer konkreten Prognose:

“Nicht ausgeschlossen, dass die alten und die neuen Konservativen künftig zusammenfinden werden. Es gebe eine ‘grundlegende Affinität zwischen Grünen und Union’, schrieben schon Markovits und Gorski. Dazu müsste aber die Werte-Erosion, die in der Merkel-CDU nicht erst mit der Guttenberg-Affäre begann, beendet werden. Sonst könnte es demnächst bei Wahlen auch immer häufiger heißen: Grün vor Schwarz.”

Drei Jahre später haben die neuen die alten Konservativen bei der Landtagswahl im einstigen CDU-Stammland tatsächlich überrundet, sind stärkste Partei. Winfried Kretschmann ist immer noch Ministerpräsident und nicht, wie von den Grünen befürchtet und der Union erhofft, zur Episode und Fußnote geworden. Koalitionen beider Parteien sind in Ländern und Kommunen gelebte Normalität. Um dies vorherzusehen, brauchte es keine Glaskugel. “Die Natur hat ihre Gesetze und das Leben seine Regeln”, schreibt Tschechow in seinem Platonow. Unbedingt zu ergänzen ist: nicht nur das Leben, auch die Politik. Man muss nur, anders als Belsazar im Alten Testament, die Feuerschrift an der Wand zu deuten wissen.

An der Mosel brennt es auch, aber anders. Weil Deuten keine Kernkompetenz der Trierer Grünen und ihrer Fraktionsvorsitzenden sowie kulturpolitischen Sprecherin Petra Kewes ist. Längst angekommen im postfaktischen Zeitalter, hat sie eine Politik zu verantworten, die – als homogenes Gemenge aus Gehtnicht und Stimmtnicht – während der Theater-Causa bestenfalls als Beitrag zur Chaosforschung bestehen konnte.

Beispiel eins

Am 25. Mai mahnte Kewes in der bislang nur auszugsweise veröffentlichten Beantwortung einer reporter-Anfrage eine höhere finanzielle Unterstützung des Theaters Trier seitens der Landesregierung an. Staatstheater, begründete sie, würden “wesentlich besser gefördert”.

Stimmt nicht. Das Land übernimmt 50 Prozent der nicht durch Eigeneinnahmen gedeckten Ausgaben des Trierer Hauses, das Staatstheater Mainz erhält den gleichen Anteil. Bei den Häusern in Wiesbaden, Darmstadt und Kassel liegt die Landesförderung bei 52 Prozent und damit im vergleichbaren Rahmen. Andere, etwa das Badische Staatstheater in Karlsruhe (48 Prozent), werden durch ihre Bundesländer prozentual sogar geringer bezuschusst.

Beispiel zwei

In derselben Antwort forderte sie, die Landesregierung müsse die Landkreise “zwingen”, sich an der Finanzierung der Infrastruktur von Oberzentren zu beteiligen und bei der beabsichtigten Überführung des Theater Triers in eine AÖR als Gesellschafter einzutreten.

Geht nicht. Sofern man nicht einer finster entschlossenen, aus Mainz nach Trier marschierenden Prinzengarde vertrauen will (Truppen größerer Schlagkraft stehen der Landesregierung gegenwärtig nicht zur Verfügung), wird sich kein Mittel finden lassen, diese Forderung durchzusetzen. Denn sie verstößt gleichermaßen gegen die im Grundgesetz festgeschriebene Selbstverwaltungsgarantie (Artikel 28, Absatz 2: “Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung.”) wie gegen die seit 1985 für alle Vertragsstaaten verbindliche Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung. Im rheinland-pfälzischen Innenministerium kann man folglich diesem Vorschlag auch nichts abgewinnen: “Eine Verpflichtung der Landkreise zur Mitfinanzierung oberzentraler Einrichtungen und Leistungen besteht grundsätzlich nicht”, teilt Pressesprecher Joachim Winkler auf Anfrage mit.

Beispiel drei

Karl M. Sibelius sei nicht für die Etatüberschreitungen verantwortlich, behauptete Kewes am 14. Juli im Stadtrat, und nannte mit dramatischem Gestus (“Interessiert Sie die Auseinandersetzung mit den Fakten nicht?”) vier Punkte, die das Defizit verursacht hätten und angeblich nicht vom Intendanten zu beeinflussen wären. Darunter verminderte Zuschauereinnahmen und Mehrausgaben durch anstehende Arbeitsgerichtsverfahren.

Stimmt nicht. Die Gestaltung des Spielplans und die Auswahl der Regisseure einerseits sowie die Personalführung andererseits sind originäres Intendantenhandeln und deshalb sind die Resultate davon originäre Intendantenverantwortung.

Beispiel vier

Alles anders, alles und alle gut (außer Oberbürgermeister Wolfram Leibe), dröhnte Kewes am 7. September in einer Pressemitteilung mit der realsatirischen Überschrift “Die neue Sachlichkeit” und unterbreitete eine exklusive Sicht auf die arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen mit Schauspieldirektor Ulf Fötzschner.

Stimmt nicht. Leibe hatte korrekt gehandelt und ebenso berichtet. Einen Tag später nahm die Partei die Pressemitteilung und damit alle Vorwürfe kleinlaut zurück.

Edward Teller, dessen Biografie vom Vater der Wasserstoffbombe bis zum Zivilisationskritiker viele Stationen kannte, hat es geahnt. Der Physiker wusste und schrieb bereits Anfang der 1960er-Jahre: “Aber mit der Ausbreitung der Industrialisierung, mit der wachsenden Zahl von Idioten, die an Dingen herumpfuschen, die sie nicht beherrschen, wird früher oder später einmal ein Idiot sich als stärker erweisen als ein narrensicheres System”.

Kürzlich bewies die Frontfrau der Stadtrats-Grünen zudem noch ihr taktisch geprägtes Wahrheitsverständnis. Erst telefonisch, dann vis-à-vis belog sie die Redakteurin einer Trierer Tageszeitung. Die nachgeschobene Begründung erklärt nichts und damit alles: Man habe CDU-Stadtrat Thomas Albrecht, der Nachfolger von Thomas Egger werden will, Vertraulichkeit über seine Bewerbung als Kulturdezernent zugesagt. Bedeutet: Zusagen unter Koalitionspartnern wiegen schwerer als die Wahrheit, schwerer als moralische Mindeststandards, schwerer als übliche Umgangsformen. Vielen Dank für diese Lektion über die Ursachen von Politikverdrossenheit! Bitte beehren Sie uns nie wieder!

Zwei Paare im Theater-Skandal

Ginge es nicht um die eigene Fraktionsvorsitzende, sondern um ein Atomkraftwerk, Kewes Parteifreunde hätten angesichts einer derartigen Störfall-Dichte längst die sofortige Stilllegung gefordert. Was natürlich auch zuträfe, falls ein – sagen wir beispielhaft und ohne Hintergedanken: AfD-Politiker – Medien belügen, grundgesetzwidrige Forderungen erheben, einen politischen Gegenspieler mit kruden Behauptungen diffamieren und selbst im eigenen Spezialgebiet gewohnheitsmäßig alles andere als trittsicher agieren würde.

Die lange Geschichte von Macht und Moral, von Demokratie versus Dekadenz kennt viele Episoden, die weniger eindeutig waren und an deren Abschluss ein Rücktritt stand. Franz-Josef Strauß, Uwe Barschel, Björn Engholm und zuletzt Andrej Holm (um nur wenige zu nennen) waren untragbar geworden, als sie die Öffentlichkeit – in differenzierten Daseins- und Erscheinungsformen – belogen hatten. In Trier scheint das nur eine lässliche Sünde zu sein.

Ungewollt offenbart der neue Skandal damit die tiefere Anatomie des älteren, längst noch nicht auf- und abgearbeiteten Theaterskandals. Der kennt, mit Karl M. Sibelius im Zentrum, zwei Paare: Kewes und Sibelius sowie Sibelius und Egger. Da kam jeweils zusammen, was zusammenkommen wollte, aber nie hätte zusammenkommen dürfte. Der narzisstische Traumtänzer im Intendantenbüro fand in der faktenresistenten Fraktionschefin sein politisches Äquivalent, und ein Intendant, der nichts von der Politik und ihrem (in demokratischen Systemen) allgegenwärtigen Legitimationsdruck verstand, traf auf einen Dezernenten, der nichts vom Theater und seinen Besonderheiten wusste. Umgekehrt, wären beide mit beiden Welten vertraut gewesen, hätte eine Idealkonstellation gewirkt. So wurde das Ideal nur in negativer Ausprägung verwirklicht.

Das Resultat dieses potenzierten Fremdelns war potenzierter Schaden. Anders formuliert: Quatsch im Quadrat.

Jedes technische System hat Redundanzen, die den Ausfall einer Sicherung kompensieren sollen. In Trier existierte unter Egger und Sibelius nicht einmal ein funktionsfähiger Regelkreis. Dabei ist eine Verwaltung, zumal ein Theater, nicht weniger anfällig für Organversagen. In Hessen, meinem Heimatland, gibt es eine Kommunalverfassung, die nicht grundlos das Checks and Balances des angelsächsischen Politikraums zitiert: Zwei personell wie inhaltlich getrennt voneinander arbeitende Kollektivorgane und ein Oberbürgermeister, dem (anders als in Rheinland-Pfalz) allein die Dezernatsverteilung obliegt, kontrollieren sich gegenseitig. Dort kann der Verwaltungschef, wann immer ihm dies notwendig erscheint, auch Entscheidungen des Dezernenten korrigieren. Paragraph 70 der Hessischen Gemeindeordnung macht’s möglich; er dürfte Leibe und manchem seiner rheinland-pfälzischen Amtskollegen bisweilen wie das helle Licht einer effizienteren Welt erscheinen.

Wo das Recht nicht hilft, ist das Individuum gefordert. Trier muss redundante Strukturen erschaffen und braucht deshalb einen Dezernenten, der etwas von Kultur (und vor allem etwas vom Theater) versteht sowie einen Intendanten, der etwas von Politik versteht. Es stimmt, das Haus ist nicht die einzige Kultureinrichtung der Stadt; aber es ist der größte Kosten- und damit Risikofaktor. Was hier missglückt, schlägt – aus seinem niederösterreichischen Exil grüßt Sibelius – direkt und dramatisch auf den städtischen Haushalt durch. Wie viele Künstler denken, verdeutlicht nachfolgendes Beispiel: Als ich im Mai anlässlich des Berliner Theatertreffens, der Leistungsschau der Branche, erneut die ständigen Rufe nach mehr Geld und weniger Vorgaben kritisiert hatte, meldete sich aus der Hauptstadt ein Regieassistent des Gorki-Theaters in einem Leserbrief zu Wort – und monierte, der Vergleich mit anderen (finanziell erheblich schlechter gestellten) Kunst- und Sozialeinrichtungen sei unstatthaft. Sein Gegenvorschlag: “Vielmehr muss (…) ein allgemeiner Ruf nach mehr für alle laut werden.” Wer das womit warum finanzieren soll, verriet er nicht. Eine Form von Voodoo-Ökonomie, wie sie sich in der Szene nicht selten findet und in Trier fand. Motto: Es kommt ja auf ein paar Millionen nicht an.

Unter anderem diese Geisteshaltung gilt es zu erkennen, zu kontrollieren, zu kanalisieren. Dafür braucht es Erfahrung und Kenntnisse. Qualifikation bemisst sich nicht ausschließlich nach Abschlüssen; Praxis legitimiert und adelt sie. Titel hatte der Konfliktforscher, Professor, Dozent, Lektor, Doktor, Generalintendant Karl M. Sibelius genug; an Know-how mangelte es. Und Theatermacher handeln und kommunizieren anders als kleinlaute Angeklagte, alerte Strafverteidiger, eifrige Rechtsreferendare oder disziplinierte Geschäftsstellenmitarbeiter. Es ist deshalb vor allem dem Kandidatur-Kandidaten Thomas Albrecht – zweifelsohne ein honoriger Jurist, über den aber ein Fraktionskollege sagt, er sei ihm bislang als Kulturpolitiker nicht aufgefallen – selbst zu wünschen, dass er Ambitionen hinter Argumente zurückstellt. Und aus eingestandenen Begrenztheiten die Konsequenzen zieht: “Jeder, der mich kennt, weiß: Ich bin bekennender Kunstbanause, dem eigentlich Theaterverbot erteilt werden sollte”, schrieb er vor einem Jahr in seinem Blog. Und weiter: “Schließlich habe ich ja auch keine Ahnung von Kunst und einen eher einfach gestrickten Geschmack.”

Die CDU trägt die größte Verantwortung

Spezialisierungen bewähren sich seit der Steinzeit, um diese Binsenweisheit kommen auch politische Entscheidungsträger nicht mehr herum. Der damalige FDP-Mann Jürgen W. Möllemann konnte 1991 auf dem Sprung vom Bildungs- zum Wirtschaftsminister noch einem staunenden Auditorium folgenlos versichern, sich über das anstehende Wochenende in die bundesrepublikanische Ökonomie einarbeiten zu wollen; heute würde er ausgelacht werden. Für den Kulturbereich – Treibsand für alle, der sich nicht darin auskennt – gilt das umso stärker. Selbst erfahrene Akteure wie Michael Thalheimer, einer der wichtigsten deutschen Theaterregisseure, zeigen sich ehrfürchtig angesichts dessen Komplexität. “Ich glaube, dass der ganze Mist, den ein Intendant machen muss, mich als Regisseur einschränken würde. Das wurde mir erst durch die Absage aus Wien deutlich. Und ich hätte gleich ein großes Theater geleitet, etwas anderes kam für mich nie in Frage. Da ist das Risiko natürlich noch höher”, sagte er, der zuletzt am Burgtheater als Intendant im Gespräch war und schließlich seine Ambitionen aus Demut vor der Aufgabe begrub, mir vor einem Jahr in einem Interview. Für einen Kulturdezernenten (der auch Intendanten beaufsichtigen, Spielpläne begutachten, Theateretats aufstellen soll) ist Kompetenz deshalb unabdingbar und kein Luxus. .

Die CDU als größte Stadtratsfraktion trägt deshalb auch die größte Verantwortung für die Neubesetzung des verwaisten Egger-Dezernats, aber nicht nur: Es braucht auch eine neue Kultur- und Theaterpolitik. Schon aus eigenem Interesse: Der Niedergang der baden-württembergischen Union mahnt, dass auch Hochburgen fallen, wenn Realitäten und Stimmungen missachtet werden. Die Kommunikationstheorie kennt Informationskurven, in denen sich der seinen Platz suchen muss, der Debatten beherrschen und Themen setzen will. Ähnliches gilt für die Politik der Trierer CDU. Sie, nicht ihr kleiner und im Stadtrat isolierter Partner, hält die Hebel in der Hand. Macht- und spieltheoretisch formuliert, arithmetisch argumentiert: Wollte die Union, wie sie könnte, fänden sich die Grünen schnell am Katzentisch wieder. Sie sind eine Funktionspartei ohne Funktion. Ihr kraftmeierisches und selbstbewusstes Auftreten, Kompensation eines Unterlegenheitskomplexes, kann das nur unzureichend kaschieren. Tur Tur, Michael Endes Scheinriese, überragt jetzt die Porta Nigra, und er trägt ein grünes Gewand.

Intendanten sind, ideell wie materiell gemeint, Treuhänder; für Mandatsträger gilt dies ebenso. Politik wird aber erst von Personen und dann von Parteien gemacht. Die grünen Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Stuttgart), Dieter Salomon (Freiburg), Boris Palmer (Tübingen) und Jochen Partsch (Darmstadt) haben das Diktum des Ludwigshafener Hoffnungs-Philosophen Ernst Bloch, wonach zwischen der praktischen und der theoretischen Utopie kein Unterschied besteht, begriffen. In Trier steht manchem Akteur diese Einsicht noch bevor. Es ist zu hoffen, dass aus diesem Mangel keine Regel wird.

Über den Autor

Gastautor Martin Eich (Jahrgang 1974) ist Feuilletonist und Theaterkritiker, veröffentlicht aber auch regelmäßig zu politischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Komplexen. Als jeweils jüngster Mandats- und Funktionsträger Hessens saß er von 1993 bis 2001 für die CDU im Stadtparlament seiner Heimatstadt, zunächst als Stadtverordneter und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Stadtplanung und Bauen, von 1997 an als Fraktionsvorsitzender, Oppositionsführer und stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher. In beiden Wahlperioden gehörte er zudem der Kultur-, der Stadtsanierungs- und der Wirtschaftskommission an. Die FAZ schrieb damals über ihn: “Für die mit absoluter Mehrheit regierende SPD ist Eich ein Stachel im Fleisch, der weh tut.” Das Angebot, sich um eine Kandidatur bei der Bundestagswahl 2002 zu bewerben, schlug er aus. Inzwischen “glücklich parteilos” (Selbstbeschreibung), berät er Großunternehmen und Konzerne in Fragen der Strategischen Unternehmens- und Krisenkommunikation.

