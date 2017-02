Quo Vadis, Faßbenders Central Hotel?

TRIER. Ältere Mitbürger erinnern sich noch gerne und gut an das ‟Central Hotel‟ und seinen zur Sichelstraße hin gelegenen idyllischen Biergarten. Einst war das 1933 gebaute Hotel eine Top-Adresse in Trier. Mit dem Tod von Karl Faßbender starb aber auch das Hotel. Der Trierer Unternehmer Arthur Friedrich kaufte zwar in den 90er Jahren das Anwesen, danach aber geschah nichts mehr.

Von Rolf Lorig

Ein Thema begleitet Ratsmitglied Rainer Lehnart (SPD) schon seit Jahren: ‟Es ist unglaublich, wie oft ich auf das ehemalige ‘Central Hotel’ angesprochen werde – sei es in mündlicher oder auch schriftlicher Form. Die Menschen können und wollen nicht verstehen, wie man ein solches Kleinod derart verkommen lässt‟. Wann immer er an dem einstigen Hotel vorbeikommt, schüttelt er den Kopf über den Verfall des einst schmucken Anwesens. Nicht länger will er diesen Zustand tatenlos begleiten. In einer Anfrage an Baudezernent Andreas Ludwig wollte er sich deshalb nun über den aktuellen Stand der Dinge kundig machen.

Viel Neues hat er dabei nicht erfahren. Seit 2011 hätten sich etwa fünf Investoren in großen Zeitabständen beim Stadtplanungsamt über die planungsrechtliche Situation sowie die jeweils aktuellen städtebaulichen Gegebenheiten im Umfeld erkundigt, teilte Ludwig schriftlich mit. ‟Keines der Gespräche mündete anschließend in konkrete Konzeptentwicklungen und Investitionsabsichten.”

Welches Interesse könnte ein Besitzer daran haben, dass sein Anwesen mehr und mehr verfällt? Teile wurden bereits vor einigen Jahren abgerissen. Alteingesessene Trierer glauben schon lange, dass hier bewusst ein Verfall zugunsten einer Neubaumaßnahme stattfindet. Ein Verdacht, den Lehnart nicht von der Hand weisen mag. ‟Hat die Stadt Möglichkeiten, in diesen Stillstand einzugreifen?” lautete seine Frage.

Der Baudezernent bedauert. Ohne die Mitwirkungsbereitschaft des Eigentümers sei die Umsetzung der im damaligen Wettbewerb erarbeiteten Konzeption nicht möglich, so die Antwort. Was Ludwig damit meint: Im Jahr 2000 hatte der Stadtrat rechtsverbindlich den Bebauungsplan BM 123 ‟Rindertanzstraße/Sichelstraße‟ beschlossen. Darin wurde die Umsetzung eines Wettbewerbs vorbereitet, den Grundstückseigentümer Friedrich 1997 selbst ausgelobt hatte. Ziel des Wettbewerbs war ein Entwurf für eine Planungsidee, die ein Hotel, eine Tiefgarage mit öffentlichen und privaten Stellplätzen und eine Neugestaltung von privaten und öffentlichen Räumen beinhaltete. Ludwig zitiert aus alten Akten: ‟Damals wurde der Entwurf des Architekten Meurer aus Frankfurt mit dem ersten Preis prämiert.” Vor sieben Jahren seien die letzten Gespräche der Verwaltung mit Friedrich zur Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses geführt worden – leider ohne ein Ergebnis.

Es sieht so aus, als ob sich der Zustand auf weitere Jahre hinaus nicht verändern wird. Denn angenommen, der Eigentümer hätte nun eine neue Investitionsidee, muss erst geprüft werden, ob diese neuen Ideen auf der Basis des Bebauungsplans BM 123 umsetzbar sind oder ob ein neuer Planungsprozess erforderlich wird.

Rainer Lehnart kann die Auskunft des Baudezernenten nicht zufriedenstellen. Im Moment erscheint ihm ein persönliches Gespräch mit dem Eigentümer der beste Weg, über Zukunft und Nutzung des ehemaligen Hotels Klarheit zu bekommen. ‟Es könnte ja sein, dass Herr Friedrich im Augenblick finanziell nicht in der Lage ist, hier eine Veränderung herbeizuführen‟, sagt Lehnart gegenüber dem reporter. Ob dem so ist, wird in der Tat nur ein persönliches Gespräch klären können. Anwohner und ehemalige Anhänger des Central Hotels werden Rainer Lehnart für sein Vorhaben alle Daumen drücken.

Drucken