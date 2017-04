Radfahrer schwer verletzt

TRIER-EHRANG. Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Freitag in Trier-Ehrang schwer verletzt worden. Offenbar fuhr er aus bisher noch ungeklärter Ursache frontal und ungebremst in ein am Straßenrand stehendes Auto. Der Radrennfahrer war “Auf dem Adler” in Richtung Hafenstraße unterwegs gewesen.

Beim Aufprall zog der Mann sich schwerste Gesichtsverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben.

Im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Schweich, das DRK Trier-Ehrang sowie ein Notarzt aus Trier-Ehrang und ein Rettungshubschrauber des ADAC.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Telefon 06502/9157-0, Mail: pischweich@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. (tr)



