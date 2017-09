Radverkehr in Trier – Stückwerk

Wie viele Geschichten im Leben, so kann auch ein Kommentar zum aktuellen Umsetzungsstand der mit dem “Mobilitätskonzept 2025” im März 2005 beschlossenen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs mit einer guten und einer schlechten Nachricht beginnen. Die gute: In der Krausstraße in Trier Süd gibt es heute einen Zweirichtungsradweg. Die schlechte: Er ist, gemessen entlang seiner Mittellinie, exakt 14 Meter und 32 Zentimeter lang und dient gefühlte 80 Prozent der Zeit seiner Existenz als Parkplatz für mindestens einen Pkw, ohne dass dies in irgendeiner Form sanktioniert oder gar unterbunden wird. Rücksichtslos von den Kraftfahrern und verantwortungslos von den Ordnungskräften. Sicherlich! In der Auswirkung in diesem Fall aber tatsächlich nicht so tragisch. Denn sinnvoll nutzen kann das Ding ohnehin niemand. Wenn es also zu irgendetwas dienen kann, dann allenfalls als Symbol für das, was die Umsetzung der vor mehr als zwölf Jahren beschlossenen Maßnahmen für den Radverkehr in Trier auch heute leider noch ist: Stückwerk! Ein Gastbeitrag von Stephan Jäger

Von der im Radverkehrskonzept formulierten Gesamtstrategie, die in absehbarer Zukunft zu einem “sicheren, komfortablen” oder auch nur funktionalen Radverkehrsnetz führen könnte, ist jedenfalls auch angesichts der bisher realisierten oder in Realisierung befindlichen Maßnahmen wenig zu sehen. Zwar sind die hierfür erforderlichen Routen und Achsen weitgehend erkannt. In die Umsetzung fließen diese Erkenntnisse allerdings offenbar nur bedingt ein. Viel mehr zeugt diese leider auch im Jahre 2017 in Trier immer noch vornehmlich von einem grundsätzlichen Nichtverstehen dessen, was Radverkehr eigentlich ist: Eine Mobilitätsform, die, wie jede andere auch, zum Ziel hat, eine Strecke zwischen zwei Punkten im Rahmen der mit ihr erreichbaren Geschwindigkeit in möglichst kurzer Zeit möglichst gefahrlos zurückzulegen.

Die grundsätzlichen Anforderungen an Radverkehrslösungen, die diesen Namen verdienen, sind also nicht wirklich schwer zu verstehen. Und man muss dazu nicht einmal selbst seine täglichen Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Auch wenn man selbst ausschließlich das Auto nutzt, kann man das. Indem man einfach davon ausgeht, dass alles, was man als Autofahrer als Zumutung empfinden würde, auch für einen Radfahrer eine solche ist. Das gilt für Fahrbahnbeläge, Kreuzungslösungen, Unterbrechungen in der Wegführung und Streckenabschnitte mit auf völlig inakzeptable Werte zu reduzierender Geschwindigkeit. Das Einzige, wovon man sich frei machen müsste, ist die Grundüberzeugung, dass der Autoverkehr “aber eigentlich doch am wichtigsten ist” (und Kompromisse da, wo sie unvermeidlich sind, folglich stets zu Lasten der anderen Mobilitätsformen zu erfolgen haben). Er ist es nicht! Zumindest dann nicht, wenn die im Mobilitätskonzept 2025 formulierten Ziele “zur Stärkung des Umweltverbunds” mehr als nur Lippenbekenntnisse sein sollen.

Negativbeispiel Loebstraße

Eine gänzlich andere Sprache als die hehren Ziele des Konzepts indes spricht das, was in der Praxis derzeit realisiert wird. Aktuell traurigstes Negativbeispiel in diesem Zusammenhang ist zweifelsohne der von der Verwaltung eigenmächtig zum “Fußweg mit Radverkehrsduldung” umgewidmete “Radweg” entlang der frisch ausgebauten Loebstraße in Trier Nord. So etwas kann ohne polemische Übertreibung als Gegenteil einer Radverkehrslösung bezeichnet werden. Es ist so schlimmer, als wäre dort überhaupt nichts unternommen worden, und Radfahrer, wie in solchen Fällen vorgesehen, wenigstens ohne “Beanstandung” die Straße nutzen könnten. So allerdings wird –”Benutzungspflicht” hin oder her – der Autoverkehr erwarten, dass der Radverkehr den “für teuer Geld angelegten” Weg nutzt.

Für Radfahrer nutzbar allerdings ist er nicht! Oder wäre irgendein Autofahrer aus Ruwer oder Kenn bereit, auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit die Strecke zwischen Pfalzeler Brücke und dem Verteilerkreis im Schritttempo zurückzulegen? “Beeinflussung des Verkehrsmittelwahlverhaltens hin zum Umweltverbund” (Ziel MoKo 2025) also? Nein! Eher eine Maßnahme, die an die betonköpfigsten Zeiten in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts erinnert, als “Radverkehrslösungen” in Trier, falls überhaupt vorhanden, ausschließlich den Zweck verfolgten, “die Radfahrer” dem motorisierten Individualverkehr aus dem Weg zu schaffen. Aus Sicht des Radverkehrs nicht mehr und nicht weniger als eine eineinhalb Kilometer lange Lücke auf einer der wichtigsten Verbindungsachsen.

Wie wenig sich hier allerdings die Sicht des Radverkehrs offenbar mit jener der Planer deckt, zeigt ein Blick in den aktuellen Sachstandsbericht. Hier sind gleich zwei weitere (wenngleich kürzere) solche Lücken bereits als “vollständig und komfortabel nutzbar”, also somit offenbar als zufriedenstellend “gelöst” ausgewiesen: der Breitenstein und der Abschnitt Liebfrauenstraße-Domfreihof-Sieh um Dich. Vor allem im ersten Fall vollkommen unverständlich, wieso der völlig unnötige “Haken” durch den Fußgängerbereich am Breitenstein mit einer Bordsteinquerung und zwei Kreuzungen mit Wartepflicht auf kaum 50 Metern geschlagen wird, während ein paar Meter weiter ein völlig problemloses Einbiegen direkt in die Liebfrauenstraße möglich wäre. Für die gesamte Streckenführung auf diesem Abschnitt aber gilt das gleiche wie in der Loebstraße: Ein Fußgängerbereich mit Radverkehrs”duldung” ist – namentlich auf einer wichtigen Hauptachse – keine Radverkehrslösung!

Nicht deutlich weniger konfus sieht es leider nach aktuellem Stand am südlichen Ende der Innenstadt-Achse aus. Natürlich ist der komplette südliche Innenstadtbereich zwischen Konrad-Adenauer- und Römerbrücke aus Sicht des Radverkehrs sehr problematisch. Weder die Straße am Moselufer noch die Achse Matthias-/Saarstraße sind heute für Radfahrer ohne de facto inakzeptable Eigengefährdung nutzbar. Schön also, dass es dazwischen, über Nonnenfeld-Krausstraße-Zellstraße-Eberhardstraße, eine relativ verkehrsruhige Achse gibt, die eine durchaus attraktive Alternative für den Radverkehr bieten könnte und auch in den aktuellen Planungen berücksichtigt ist.

Zwar hat diese Route noch deutliche Schwachstellen wie etwa den eingangs erwähnten “Radweg” in der Krausstraße. Aber sie hat auch Potenzial: Der letzte Abschnitt über die Eberhardstraße könnte mit wenigen Handgriffen zu Triers erster echter Fahrradstraße werden. Lediglich ein paar “Verkehrsberuhigungselemente”, Kopfsteinpflasterstreifen, die momentan ausschließlich den Radverkehr “beruhigen”, müssten entfernt und für eine entsprechende Beschilderung gesorgt werden. Danach würde dann das Hauptaugenmerk der konsequenten Anbindung an die weiterführenden Routen über die Hindenburgstraße im Westen und die Weberbach im Osten gelten…sollte man meinen.

Ein weiter Weg in Trier

Aktuell in aufwändiger Umgestaltung für den Radverkehr befindlich ist allerdings eine anderer Querung der Allee: die am Ende der Saarstraße, die für Radfahrer unzumutbar gefährlich und auch im Sachstandsbericht als nur “eingeschränkt nutzbar” ausgewiesen ist. Am Ende der geplanten neuen Hauptachse steht man dagegen einmal mehr vor dem Nichts. Man darf warten “bis keine Autos mehr kommen”, was zumindest in Stoßzeiten schon mal etwas länger dauern kann. Entweder auf der Allee oder am Ende der Hindenburgstraße zeigen die Ampeln Grün – für den Autoverkehr. Wenn es dann tatsächlich mal eine Lücke gibt, kann man in den unbefestigten, bei Regen dreckigen und rutschigen Innenbereich der Allee einfahren, den man sich dann bei Schritttempo mit den Fußgängern teilt, oder sich ohne Schutzstreifen in den zweispurigen Autoverkehr auf der Allee einreihen, den man hernach, wenn man in Richtung Weberbach weiter möchte, queren muss.

Eine tatsächlich brauchbare Kreuzungs-/Anschluss-Lösung der über die Eberhardstraße führenden geplanten südlichen Hauptachse ist, zumindest nach aktuellem Sachstand, nicht vorgesehen. Einzige dort bisher realisierte Maßnahme: “Zum besseren Einfahren von der Allee aus” wurde eine begrünte Verkehrsinsel entfernt – und damit, wie zu erwarten, ein “gut angenommener”, weiterer illegaler Parkplatz geschaffen. So gehen “raumübergreifende Maßnahmen” nicht!

Insgesamt bleibt also leider weiter der Eindruck, dass es das im Radverkehrskonzept als Kommunikationsziel definierte “Fahrradfahren in die Köpfe bekommen” in Trier bisher nicht einmal bis in die der zuständigen Planer geschafft hat. Eher hat man nach wie vor den Eindruck vom Vorherrschen eines an sich längst überkommen Entweder-oder-Denkens. Verkehrsteilnehmergruppen werden gegeneinander ausgespielt, was dazu führt, dass jede eifersüchtig darüber wacht, dass die Andere ihr nichts “wegnimmt”, anstatt die Verkehrsteilnehmer als Gesamtheit zu sehen, deren Mobilitätsprobleme es mit den jeweils geeignetsten Mitteln möglichst effizient zu lösen gilt.

Argument der motorisierten Fraktion ist dabei sehr gerne: “Wir lassen uns nicht vorschreiben, wie wir uns fortzubewegen haben. Und, da sich ‘die Mehrheit’ nun mal für das Auto ‘entscheidet’, hat die Politik ‘in einer Demokratie’ die Bedürfnisse des Autoverkehrs vorrangig zu befriedigen.” Dem allerdings ist, wie ja auch im beschlossenen Mobilitätskonzept festgeschrieben, nicht so!

Aufgabe einer zukunftsfähigen Verkehrspolitik kann es nur sein, möglichst reibungslos funktionierende, sichere Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Angesichts der sehr begrenzten Verkehrsfläche eines städtischen Ballungsraumes sind folglich die Mobilitätsformen bevorzugt zu unterstützen, die Mobilität für möglichst viele Verkehrsteilnehmer auf engem Raum ermöglichen. Davon aber ist ganz sicher keine das mit lediglich einer Person besetzte Auto.

Tröstlich für die Verkehrsteilnehmer, die dennoch keine wirklich praktikable Alternative zu dieser Art der Fortbewegung haben, könnte sein, dass von einer deutlichen Reduzierung des Autoverkehrs in der Stadt letztlich niemand so viel profitieren würde wie eben die Leute, die Auto fahren müssen. Leider aber verstellt das Gegeneinander- statt Miteinander-Denken und der Neid auf die “den Anderen” zugedachte Fläche darauf meist den Blick. Ebenso, wie meist nicht wahrgenommen wird, dass ja niemand “von Haus aus” einer bestimmten “Gruppe” angehört. Wer also auf kurzen Strecken in der Stadt aus dem Auto heraus dem Radfahrer sein zügiges Vorankommen neidet, der könnte ja ohne weiteres auch auf die Idee kommen, dass die Vorzüge dieser Mobilitätsform auch ihm uneingeschränkt offenstehen. Aber bis dahin ist es in Trier wohl noch ein weiter Weg.

Stephan Jäger, geboren 1963 in Trier. Abgeschlossene Lehre zum Kfz-Mechaniker, danach Studium Kommunikationsdesign an der FH. Seit 2001 freiberuflicher Grafik-Designer bei fly-productions.com. Als Verkehrsteilnehmer mit Auto, Fahrrad und zu Fuß unterwegs. Rad-Nutzung sowohl als Fortbewegungsmittel im Alltag als auch als Sportgerät.



