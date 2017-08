Radweg Loebstraße Thema im Ausschuss

TRIER. Auf der Tagesordnung im nächsten Bauausschuss am Mittwoch, 30. August, 17 Uhr, Großer Rathaussaal am Augustinerhof, stehen Anfragen der SPD-Fraktion zum Radweg an der Loebstraße und zur Turnhalle in Zewen. Außerdem geht es um die Straßenreinigungssatzung, die Anschaffung von Fahrzeugen für den städtischen Winterdienst und die Straßenreinigung sowie die Renaturierung des Aveler Bachs im Bereich Nells Park. (tr)



