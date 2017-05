Radwegesituation: Es gibt viel zu tun

TRIER. Der angedachte Radschnellweg, der die Städte Konz, Trier und Schweich verbinden soll, war bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates Thema einer SPD-Anfrage.

Baudezernent Andreas Ludwig teilte dazu mit, dass sich mehrere Planungsbüros um die Aufstellung einer Machbarkeitsstudie beworben haben. Die Verwaltung bemühe sich, den Dezernatsausschuss IV noch vor der Sommerpause über das ausgewählte Büro und die weitere Vorgehensweise zu informieren. Über den Arbeitskreis Radverkehr sollen Expertenorganisationen wie der ADFC oder der VCD in die weiteren Planungen mit eingebunden werden.

Um den Umstieg der Bürger auf das Fahrrad zu fördern, werden abseits des Radschnellweges eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt. Dazu seien 125.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. Bis Ende dieses Jahres soll unter anderem die Radwegesituation in der Hindenburgstraße, der Gartenfeldstraße und in der Weberbach verbessert werden. Über eigene respektive andere Haushaltspositionen soll der Radweg im Zuge der Dammsanierung Zurlauben gebaut werden und Verbesserungen der Radquerungen an den Knotenpunkten in der Südallee durch den Austausch von Steuergeräten erfolgen. Für das kommende Jahr kündigte Ludwig eine Neuordnung der Olewiger Radverkehrsführung an, die im Zuge der Bachrenaturierung erfolgen soll.

Eine Reihe von Maßnahmen sei bereits abgeschlossen oder aber auch noch in der Umsetzung, teilte der Dezernent weiter mit. Als Beispiele dafür benannte er unter anderem den Lückenschluss Rindertanzstraße und in der Straßburger Allee, die Öffnung der Busspuren im Bereich der Zufahrt zum Hauptbahnhof, die Radführung bergauf auf der Kohlenstraße und den Radweg Loebstraße bis zur Unterführung Autobahn mit dem Anschluss zum Moselradweg.

Antragsteller Sven Teuber (MdL) dankte Ludwig für seine Ausführungen und erinnerte daran, dass bei einer Bürgerbefragung zum Thema Radwegesituation die Stadt Trier nicht gerade gut abgeschnitten habe. Ludwig zeigte sich dieser Tatsache bewusst, betonte aber, dass man mit ganzer Kraft daran arbeite um diese Situation zu verbessern. Mit vielen kleinen Maßnahmen könne man relativ schnell zu einer Verbesserung kommen. Aber: ‟Der Berg, den es abzuarbeiten gilt, ist riesig.” (rl)



Drucken