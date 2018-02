Rapper K und Michael Patrick Kelly

TRIER. Auch 2018 wird der Vorplatz der Porta Nigra im Zuge des Porta3 -Festivals wieder zur einzigartigen Konzert-Location im Zentrum Triers. Porta³ – das sind drei Abende vor der Porta Nigra, drei Künstler, drei Genres. Die ersten beiden Akteure stehen fest: Rapper Kontra K und Michael Patrick Kelly.

Eröffnet wird die Konzertreihe mit dem Auftritt von Rapper Kontra K. Er stellt am Freitag, dem 15. Juni, sein sechstes Studioalbum “Gute Nacht“ vor. Kontra K präsentiert mit seinem neuen Album keinen Aufguss der Erfolgsplatte, sondern etwas völlig Neues: 18 Tracks mit einem neuen Sound. Er bietet deutschem Rap eine neue Perspektive. Kontra K schreibt über sich und über sein Leben, doch seine rasant wachsende Fangemeinde finden sich problemlos in den Texten wieder. Diese Identifikation ist das Geheimnis seines Erfolgs.

iD steht für Identität

Erfolg hat aber auch Michael Patrick Kelly, der am Samstag, 16. Juni, auftritt. Nach Ansicht von Fachleuten ist er aktuell erfolgreicher denn je! Nach der quotenstärksten “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert”-Folge aller Zeiten, ausverkauften Shows im Sommer und Herbst 2017 und dem Top 5 Charteinstieg seines neuen Albums “iD” erweitert der irische Rockstar seine iD-Tour in 2018 um sieben weitere Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Michael Patrick Kellys neues Album heißt “iD” (für Identität) – ein klares Signal zu einem Zeitpunkt, der treffender nicht sein könnte. Die neuen Songs zeigen wie durch ein Kaleidoskop die vielseitige und doch geballte Identität eines außergewöhnlichen Künstlers.

Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es unter diesem Link. (tr)



