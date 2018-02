Rathaus am Rosenmontag geschlossen

TRIER. Das Trierer Rathaus mit allen Nebenstellen ist am Rosenmontag geschlossen. Ergänzend gelten an den anderen närrischen Tagen folgende Regelungen:

Das Bürgeramt ist an Weiberfastnacht von 10 bis 13 Uhr geöffnet und am Faschingsdienstag geschlossen.

Das Fundbüro ist am 8. Februar nur von 10 bis 13 Uhr geöffnet und am 13. Februar geschlossen.

Die Rufnummer 115 steht zur Verfügung. Die zentrale Einwahlnummer (718-0) ist Weiberfastnacht ab 13 Uhr und Rosenmontag nicht erreichbar.

Archiv und Bibliothek in der Weberbach sind am Dienstag zu.

Die Stadtbibliothek Palais Walderdorff ist an Weiberfastnacht und an Fastnachtsdienstag geschlossen.

Das Amt für KfZ-Zulassungen und Fahrerlaubnisse ist Weiberfastnacht ab 12 Uhr sowie am 13. Februar geschlossen.

Im Standesamt ist am Faschingsdienstag das Büro für die Anmeldungen zur Eheschließung geschlossen.

Das Amt für Schulen und Sport ist an Weiberfastnacht geschlossen und am 13. Februar eingeschränkt besetzt.

Das VHS-Büro im Palais Walderdorff ist am Fetten Donnerstag und Faschingsdienstag geschlossen.

Das Musikschulbüro ist am 13. Februar geschlossen.

Das Amt für Ausländerangelegenheiten ist am 8. Februar nur von 8 bis 12 Uhr geöffnet und am Faschingsdienstag nicht erreichbar.

Das Büro des Migrationsbeirats ist geschlossen von Weiberfastnacht bis einschließlich Aschermittwoch. (tr)



