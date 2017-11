Rathaus nachmittags geschlossen

TRIER. Wegen einer Personalversammlung am Donnerstag, 16. November, 14 Uhr, ist die Trierer Stadtverwaltung mit allen Dienststellen im Stadtgebiet, einschließlich der Bibliotheken und des Stadtmuseums Simeonstift, nachmittags geschlossen. Die KfZ-Zulassungsstelle weist ergänzend darauf hin, dass ihre Außenstellen Saarburg und Hermeskeil am 16. November, wie am Donnerstag gewohnt, von 7.30 bis 10.30 Uhr geöffnet sind. (tr)



