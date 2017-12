Rathaus – Wer darf rein?

TRIER. Von 2018 an gelten im Trierer Rathaus verschärfte Sicherheitsvorschriften. Wer dann auf ein Amt will, wird schon am Eingang nach dem Grund seines Besuchs gefragt. Die neuen Bestimmungen gelten vor allem für das Hauptgebäude am Augustinerhof und das benachbarte Sozial- und Jugendamt − also für Gebäude mit hohem Publikumsverkehr. Bei der KfZ-Zulassungsstelle in der Thyrsusstraße sind hingegen aktuell keine Einlasskontrollen geplant. Ausweiskontrollen werde es aber nicht geben, sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) am Montag auf der turnusmäßigen Pressekonferenz des Stadtvorstandes.

Bunkert sich das Rathaus also ein? “Ganz sicher nicht”, versicherte Leibe. Und er selbst will sich auch nicht verstecken. “Wenn der Oberbürgermeister den Kontakt nicht mehr suchen kann”, so Leibe, “dann haben wir ein grundsätzliches Systemproblem.” Die neue Bestimmung gingen zurück auf das Sicherheitsbedürfnis der städtischen Mitarbeiter. Mit dem jüngsten Angriff auf Andreas Hollstein, den Bürgermeister der Stadt Altena, habe die neue Politik des Trierer Rathauses aber nichts zu tun.

In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt hatte die Stadt eine Analyse dazu erstellt, wo Schwachstellen bei der Sicherheit sind. Die betreffen vor allem die Gebäude mit hoher Besucherfrequenz. Alle Mitarbeiter der Verwaltung, die mit Publikum zu tun haben, werden in den kommenden Monaten darin geschult, wie mit auffälligen Besuchern umzugehen ist. Greifen sollen die neuen Bestimmungen vom ersten Quartal 2018 an. Dazu wird die Eingangspforte im Rathaus-Hauptgebäude derart ausgebaut, dass der Eingang nur noch über eine Kotrolle möglich sein wird. Auch das Sozial- und Jugendamt bekommt eine bauliche Barriere im Eingangsbereich.

“Selbstverständlich”, so Leibe, “muss gewährleistet sein, dass jeder zu den öffentlichen Sitzungen kommen kann.” Absolute Sicherheit sei ohnehin nicht möglich, so Leibe. (et)



