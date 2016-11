Rats-Mehrheit für Egger-Abwahl

TRIER. Für den von der SPD initiierten Abwahlantrag gegen Dezernet Thomas Egger (SPD) ist beim Sitzungsdienst nach der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag eine Liste mit 43 Unterschriften eingegangen. Nötig waren mindestens 28 Unterschriften von Stadtratsmitgliedern. Als Termin für die Sondersitzung, bei der über den Abwahlantrag abgestimmt wird, ist Montag, 12. Dezember, 17 Uhr (Großer Rathaussaal), vorgesehen. Das teilt das städtische Presseamt am Montag mit und bestätigt damit den reporter-Bericht vom späten Donnerstagabend. Zwischen der Antragstellung und dem Abwahlbeschluss müssen mindestens zwei Wochen liegen, der eigentliche Beschluss muss dann mit der Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates (38) getroffen werden. Egger ist der erste Dezernent in der Geschichte Triers, der vorzeitig aus dem Amt abgewählt werden wird. (tr/et)

