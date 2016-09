Ratsherrenmesse am 9. Oktober

TRIER. Die traditionelle Trierer Ratsherrenmesse zur Erinnerung an sieben Ratsherren und den Konsul Palmatius, die im dritten Jahrhundert ihr mutiges Zeugnis für den christlichen Glauben als Märtyrer mit dem Leben bezahlten, beginnt am Sonntag, 9. Oktober, 18.30 Uhr, in der Basilika St. Paulin. Als Vertreterin des Stadtvorstands nimmt Bürgermeisterin Angelika Birk an dem Gottesdienst teil. (tr)

Erstellt am Autor