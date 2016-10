Raubüberfall im Palastgarten – Verdächtiger festgenommen

TRIER. Nach den Raubüberfällen am 21. und 22. August im Trierer Palastgarten hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich dabei um einen 23-jährigen Algerier, dem vorgeworfen wird, an den Überfällen der beiden Tage beteiligt gewesen zu sein. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminaldirektion Trier führten zur Identifizierung des Mannes.

In zwei aufeinander folgenden Nächten zum 21. und 22. August hatten mehrere Tatverdächtige zwei Raubdelikte im Palastgarten begangen. Aus einer Gruppe heraus agierend, überfielen und beraubten die Täter in der ersten Nacht zwei Männer und in der nächsten Nacht einen weiteren Mann. Bereits am 25. August konnten die Ermittler einen ersten Tatverdächtigen festnehmen.

Die Staatsanwaltschaft Trier beantragte gegen den nun identifizierten weiteren Tatbeteiligten, einen 23-jährigen Algerier, Haftbefehl beim Amtsgericht Trier. Am 5. Oktober konnte der Mann gegen 19 Uhr während einer Kontrolle von Kräften der Polizeiinspektion Trier im Palastgarten überprüft und festgenommen werden.

Am 6. Oktober wurde der Algerier auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt, der den erlassenen Haftbefehl bestätigte.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, Zusammenhänge mit weiteren Straftaten werden zurzeit geprüft. (tr)